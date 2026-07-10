अरुणाचल में बाढ़-लैंडस्लाइड का जायजा लेने पहुंची केंद्र की टीम, प्रभावित इलाकों को हरसंभव मदद का भरोसा - IMD ALERT
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Published : July 10, 2026 at 5:02 PM IST
अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन से हालात गंभीर बने हुए हैं. नुकसान का आकलन करने के लिए गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव निष्ठा तिवारी के नेतृत्व में इंटर-मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम (IMCT) ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया. खराब मौसम और बंद सड़कों के कारण टीम कई सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों तक नहीं पहुंच सकी, जिसके चलते सैटेलाइट इमेजरी की मदद से नुकसान का आकलन किया जा रहा है. केंद्र सरकार ने राज्य को हरसंभव सहायता का भरोसा दिया है. स्थानीय प्रशासन राहत और पुनर्वास के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहा है. वहीं भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 10 जुलाई के लिए अरुणाचल प्रदेश में बहुत भारी बारिश, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन से हालात गंभीर बने हुए हैं. नुकसान का आकलन करने के लिए गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव निष्ठा तिवारी के नेतृत्व में इंटर-मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम (IMCT) ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया. खराब मौसम और बंद सड़कों के कारण टीम कई सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों तक नहीं पहुंच सकी, जिसके चलते सैटेलाइट इमेजरी की मदद से नुकसान का आकलन किया जा रहा है. केंद्र सरकार ने राज्य को हरसंभव सहायता का भरोसा दिया है. स्थानीय प्रशासन राहत और पुनर्वास के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहा है. वहीं भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 10 जुलाई के लिए अरुणाचल प्रदेश में बहुत भारी बारिश, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.