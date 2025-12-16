ओडिशा के कटक के कलाकार संजीव बिस्वाल ने बेकार पड़े नट-बोल्ट से इस प्रतिमा का तैयार किया है. 50 साल के संजीव बिस्वाल बेकार पड़ी चीजों को ऐसी कीमती कलाकृतियों में बदल देते हैं.. जिसे आप देखते ही रह जाएंगे. पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट संजीव बिस्वाल ने आर्ट की भी पढ़ाई की. पढ़ाई के दौरान ही एक रोज जब वो गैराज गए तो वहां बेकार पड़े नट बोल्ट्स को देख और उन्हें इन्हें खूबसूरत कलाकृतियों में बदलने का ख्याल आया. संजीव ने कई मूर्तियां बनाई, लेकिन भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाकर वो अचानक चर्चा में आ गए. इस मूर्ति को बनाने में 10 किलो लोहे का इस्तेमाल किया गया और इसे बनाने में 20 दिन लगे. ना कोई कलर.. ना कोई सजावट.. ये मूर्तियां वैसे भी खूबसूरत दिखती हैं. संजीव का दावा है कि इनमें जितना जंग लगेगा ये मूर्तियां उतनी ही निखरेगी.