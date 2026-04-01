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NASA का ऐतिहासिक चंद्र मिशन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 1, 2026 at 9:18 PM IST

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अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी- नासा यानी नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐतिहासिक पल की तैयारी कर रहा है। ये है करीब 54 साल बाद इंसान को चंद्रमा पर भेजने का पहला मिशन. आर्टेमिस-2 मिशन की लॉन्चिंग फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से भारतीय समय के मुताबिक दो अप्रैल की सुबह होनी है। हालांकि अगर तय वक्त पर लॉन्चिंग नहीं हो पाती है तो नासा के पास अप्रैल में ही कुछ अन्य बैकअप तारीखें मौजूद हैं. 32-मंजिला स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट पर सवार होकर, चार अंतरिक्ष यात्री ओरियन कैप्सूल में 10-दिनों की यात्रा पर जाएंगे. इस मिशन का मकसद ओरियन अंतरिक्ष यान के सिस्टमों का परीक्षण करना और भविष्य में चंद्रमा पर उतरने और वहां लंबे समय तक इंसानी मौजूदगी के लिए रास्ता साफ करना. 1968 से 1972 तक के अपोलो मिशनों के विपरीत, आर्टेमिस-2 का उड़ान दल चंद्रमा पर नहीं उतरेगा। इसके बजाय, वे चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे और पृथ्वी पर लौट आएंगे. अंतरिक्ष यात्रियों का यह दल इतिहास रचेगा. ये पहला मौका होगा जब कोई महिला, कोई अश्वेत व्यक्ति और कोई कनाडाई नागरिक पृथ्वी की निचली कक्षा के पार यात्रा करेगा. आर्टेमिस-2 मिशन के लिए चुने गए चार अंतरिक्ष यात्री, 1972 में भेजे गए अपोलो 17 के बाद चंद्रमा के करीब जाने वालेे पहले इंसान बनेंगे. तकनीकी दिक्कतों की वजह से हुई देरी के बाद, नासा का कहना है कि रॉकेट अब उड़ान भरने के लिए तैयार है.

अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी- नासा यानी नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐतिहासिक पल की तैयारी कर रहा है। ये है करीब 54 साल बाद इंसान को चंद्रमा पर भेजने का पहला मिशन. आर्टेमिस-2 मिशन की लॉन्चिंग फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से भारतीय समय के मुताबिक दो अप्रैल की सुबह होनी है। हालांकि अगर तय वक्त पर लॉन्चिंग नहीं हो पाती है तो नासा के पास अप्रैल में ही कुछ अन्य बैकअप तारीखें मौजूद हैं. 32-मंजिला स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट पर सवार होकर, चार अंतरिक्ष यात्री ओरियन कैप्सूल में 10-दिनों की यात्रा पर जाएंगे. इस मिशन का मकसद ओरियन अंतरिक्ष यान के सिस्टमों का परीक्षण करना और भविष्य में चंद्रमा पर उतरने और वहां लंबे समय तक इंसानी मौजूदगी के लिए रास्ता साफ करना. 1968 से 1972 तक के अपोलो मिशनों के विपरीत, आर्टेमिस-2 का उड़ान दल चंद्रमा पर नहीं उतरेगा। इसके बजाय, वे चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे और पृथ्वी पर लौट आएंगे. अंतरिक्ष यात्रियों का यह दल इतिहास रचेगा. ये पहला मौका होगा जब कोई महिला, कोई अश्वेत व्यक्ति और कोई कनाडाई नागरिक पृथ्वी की निचली कक्षा के पार यात्रा करेगा. आर्टेमिस-2 मिशन के लिए चुने गए चार अंतरिक्ष यात्री, 1972 में भेजे गए अपोलो 17 के बाद चंद्रमा के करीब जाने वालेे पहले इंसान बनेंगे. तकनीकी दिक्कतों की वजह से हुई देरी के बाद, नासा का कहना है कि रॉकेट अब उड़ान भरने के लिए तैयार है.

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