दिल्ली शब्दोत्सव में कला की उड़ान, पंच परिवर्तन के रंगों से समाज को दी नई दिशा - DELHI SHABDOTSAV 2026

दिल्ली शब्दोत्सव में कला की उड़ान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 3, 2026 at 4:30 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित ‘दिल्ली शब्दोत्सव’ केवल साहित्य का उत्सव नहीं, बल्कि विचार, संस्कार और परिवर्तन का सशक्त मंच बनकर उभरा. इस शब्दोत्सव में उड़ान विजुअल आर्ट कैंप में कलाकारों ने रंगों, रेखाओं और प्रतीकों के माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रेरक प्रयास किया. दिल्ली सहित आसपास के जिलों और राज्यों से आए कलाकारों ने पंच परिवर्तन सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्य विषयों को अपनी कलाकृतियों में जीवंत रूप दिया. उड़ान आर्ट कैंप में प्रदर्शित हर पेंटिंग यह संदेश दे रही है कि बदलाव केवल नीतियों से नहीं, बल्कि सोच और व्यवहार से आता है. कलाकारों ने अपने अनुभव और संवेदनाओं को कैनवास पर उतारकर आम लोगों से सीधा संवाद किया. बिहार के दरभंगा की रहने वाली ऋचा, जो पिछले दस वर्षों से मधुबनी पेंटिंग बना रही हैं. उन्होंने पंच परिवर्तन के अंतर्गत नागरिक कर्तव्य विषय को चुना. उनकी कलाकृति में मातृभाषा के विकास और प्रचार को नागरिक का मूल दायित्व बताया गया है. ऋचा ने बताया कि भाषा हमारी संस्कृति और पहचान की आत्मा होती है. यदि हम अपनी मातृभाषा को संजोएंगे तभी आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से जुड़ी रहेंगी. ओम प्रकाश सिंह की पेंटिंग पर्यावरण संरक्षण पर गहरा और चिंतनशील संदेश दे रही है. उन्होंने अपनी कला में मनुष्य और प्रकृति के बीच बिगड़ते संतुलन को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया. एक ओर जंगल, वन्यजीव और प्राकृतिक तत्व हैं तो दूसरी ओर इंसान, जो अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का अत्यधिक दोहन कर रहा है. उनकी पेंटिंग यह सवाल उठाती है कि यदि जंगल, जीव-जंतु और हरियाली खत्म हो गई तो मानव जीवन कैसे बचेगा. 

