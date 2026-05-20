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WATCH LIVE: 'आर्ट ऑफ लिविंग' की 45वीं वर्षगांठ पर सत्संग समारोह का सीधा प्रसारण - ART OF LIVING 45TH ANNIVERSARY

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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर जी का सत्संग (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 20, 2026 at 6:55 PM IST

|

Updated : May 20, 2026 at 7:16 PM IST

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बेंगलुरु: धर्मगुरु श्री श्री रवि शंकर द्वारा स्थापित आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर उदयपुरा स्थित आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में सत्संग का आयोजन किया जा रहा है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी सत्संग में मौजूद हैं. श्री श्री रवि शंकर एक मानवतावादी नेता, आध्यात्मिक शिक्षक और शांतिदूत हैं. तनावमुक्त और हिंसामुक्त समाज के उनके दृष्टिकोण ने 'द आर्ट ऑफ लिविंग' द्वारा संचालित सेवा परियोजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से दुनिया भर के लाखों लोगों को एकजुट किया है. श्री श्री रवि शंकर ने 'द आर्ट ऑफ लिविंग' की स्थापना एक अंतर्राष्ट्रीय, गैर-लाभकारी, शैक्षिक और मानवीय संगठन के रूप में की थी. 

बेंगलुरु: धर्मगुरु श्री श्री रवि शंकर द्वारा स्थापित आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर उदयपुरा स्थित आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में सत्संग का आयोजन किया जा रहा है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी सत्संग में मौजूद हैं. श्री श्री रवि शंकर एक मानवतावादी नेता, आध्यात्मिक शिक्षक और शांतिदूत हैं. तनावमुक्त और हिंसामुक्त समाज के उनके दृष्टिकोण ने 'द आर्ट ऑफ लिविंग' द्वारा संचालित सेवा परियोजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से दुनिया भर के लाखों लोगों को एकजुट किया है. श्री श्री रवि शंकर ने 'द आर्ट ऑफ लिविंग' की स्थापना एक अंतर्राष्ट्रीय, गैर-लाभकारी, शैक्षिक और मानवीय संगठन के रूप में की थी. 

Last Updated : May 20, 2026 at 7:16 PM IST

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