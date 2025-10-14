ETV Bharat / Videos

अलवर के कुंभकारों की कला की देश-विदेश में मांग, इलेक्ट्रिक चाक से आसान हुआ काम - ART OF ALWAR POTTER

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 14, 2025 at 10:48 PM IST

1 Min Read
राजस्थान के अलवर जिले में बने मिट्टी के उत्पादों की मांग ना सिर्फ देश के कोने-कोने में है, बल्कि विदेशों में भी है.. यहां की मिट्टी के दीये हों या मिट्टी के घड़े या फिर मिट्टी की सुराही.. डिमांड पूरी करने के लिए यहां के कुंभकारों को दिन-रात  कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. अलवर की मिट्टी अपनी विशेष चिकनाई और लचीलेपन के कारण यहां के कुंभकारों की पसंद बन गई है. अलवर के कुंभकारों ने अपनी अनोखी कला, मेहनत और चिकनी मिट्टी से बने शानदार उत्पादों के दम पर बड़े-बड़े महानगरों तक अपनी पहचान बनाई है. हालांकि इस साल लगातार हुई बारिश ने कुंभकारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है.

ART OF ALWAR POTTER
मिट्टी के दीये की मांग
इलेक्ट्रिक चाक का कमाल
DEMAND OF ALWAR POTTERY
ART OF ALWAR POTTER

