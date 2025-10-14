अलवर के कुंभकारों की कला की देश-विदेश में मांग, इलेक्ट्रिक चाक से आसान हुआ काम - ART OF ALWAR POTTER
Published : October 14, 2025 at 10:48 PM IST
राजस्थान के अलवर जिले में बने मिट्टी के उत्पादों की मांग ना सिर्फ देश के कोने-कोने में है, बल्कि विदेशों में भी है.. यहां की मिट्टी के दीये हों या मिट्टी के घड़े या फिर मिट्टी की सुराही.. डिमांड पूरी करने के लिए यहां के कुंभकारों को दिन-रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. अलवर की मिट्टी अपनी विशेष चिकनाई और लचीलेपन के कारण यहां के कुंभकारों की पसंद बन गई है. अलवर के कुंभकारों ने अपनी अनोखी कला, मेहनत और चिकनी मिट्टी से बने शानदार उत्पादों के दम पर बड़े-बड़े महानगरों तक अपनी पहचान बनाई है. हालांकि इस साल लगातार हुई बारिश ने कुंभकारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है.
