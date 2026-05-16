कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे ये बच्चे इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके मुंबई पहुंचे हैं. इनके करीबियों ने इस मुश्किल वक्त में उनका साथ देने के लिए अपना घर, नौकरी और कमाई का कोई दूसरा जरिया, सब कुछ फिलहाल त्याग दिया है. माहिम इलाके में स्थित यह सुविधा केंद्र इन परिवारों को इस अपार संकट के दौर में सांत्वना और सहारा प्रदान करता है. रोनाल्ड मैकडॉनल्ड हाउस इसी नाम की संस्था चलाती है। इसका साफ संदेश है कि जब कोई बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो, तो परिवारों को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि इलाज के दौरान वह कहां रहेगा या अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को कैसे पूरा करेगा. इस संस्था में इलाज कराने आने वालों को न केवल मुफ्त आवास मिलता है, बल्कि उन्हें एक रसोईघर भी मिलता है. यहां वे स्वच्छ वातावरण में अपना खाना खुद पका सकते हैं. रहने का कम खर्चा और दैनिक तनाव को कम करके यह सुविधा परिवारों को अपने बच्चों की देखभाल और स्वास्थ्य लाभ पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है. अपने बच्चों का इलाज कराने आईं कई मांओं के लिए यह सहायता मात्र रहने की जगह से कहीं ज्यादा मायने रखती है. इस संस्था में उन्हें ऐसे लोग मिलते हैं जिनके साथ वे अपनी परेशानियां बांट सकती हैं. अक्सर अकेलेपन में मिलने वाली इस तरह की मदद और सांत्वना काफी शक्ति देती है.