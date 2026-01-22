जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना का एक बुलेटप्रूफ वाहन सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरा. हादसे में 10 जवानों की मौत हो गई, जबकि 11 अन्य घायल हो गए. घायल 11 जवानों में से एक को भद्रवाह उप-जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 10 अन्य को हवाई मार्ग से उधमपुर कमान अस्पताल ले जाया गया.

अधिकारियों के मुताबिक, भद्रवाह-चंबा अंतरराज्यीय मार्ग पर करीब 9 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित खन्नी टॉप के पास ये हादसा हुआ. बुलेटप्रूफ वाहन में सवार जवान ऊंचाई पर स्थित एक चौकी की ओर जा रहे थे, तभी चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और वाहन 200 फुट गहरी खाई में जा गिरा. हादसे के बाद सेना और पुलिस ने तत्काल संयुक्त बचाव अभियान शुरू किया. तब तक चार जवानों की मौत हो चुकी थी. बचाव अभियान के दौरान गंभीर चोट के चलते छह और जवानों की जान चली गई. हादसे में सेना का वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया.

जम्मू कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हादसे पर गहरा दुख जताया. उमर ने हादसे में जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।