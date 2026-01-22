ETV Bharat / Videos

जम्मू-कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा: सेना का बुलेट प्रूफ वाहन खाई में गिरा, 10 जवानों की मौत, 11 घायल - ARMY VEHICLE MET ACCIDENT IN DODA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
जम्मू-कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 22, 2026 at 10:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना का एक बुलेटप्रूफ वाहन सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरा. हादसे में 10 जवानों की मौत हो गई, जबकि 11 अन्य घायल हो गए. घायल 11 जवानों में से एक को भद्रवाह उप-जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 10 अन्य को हवाई मार्ग से उधमपुर कमान अस्पताल ले जाया गया.  

अधिकारियों के मुताबिक, भद्रवाह-चंबा अंतरराज्यीय मार्ग पर करीब 9 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित खन्नी टॉप के पास ये हादसा हुआ. बुलेटप्रूफ वाहन में सवार जवान ऊंचाई पर स्थित एक चौकी की ओर जा रहे थे, तभी चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और वाहन 200 फुट गहरी खाई में जा गिरा. हादसे के बाद सेना और पुलिस ने तत्काल संयुक्त बचाव अभियान शुरू किया. तब तक चार जवानों की मौत हो चुकी थी. बचाव अभियान के दौरान गंभीर चोट के चलते छह और जवानों की जान चली गई. हादसे में सेना का वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया.  

जम्मू कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हादसे पर गहरा दुख जताया. उमर ने हादसे में जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।  

जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना का एक बुलेटप्रूफ वाहन सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरा. हादसे में 10 जवानों की मौत हो गई, जबकि 11 अन्य घायल हो गए. घायल 11 जवानों में से एक को भद्रवाह उप-जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 10 अन्य को हवाई मार्ग से उधमपुर कमान अस्पताल ले जाया गया.  

अधिकारियों के मुताबिक, भद्रवाह-चंबा अंतरराज्यीय मार्ग पर करीब 9 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित खन्नी टॉप के पास ये हादसा हुआ. बुलेटप्रूफ वाहन में सवार जवान ऊंचाई पर स्थित एक चौकी की ओर जा रहे थे, तभी चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और वाहन 200 फुट गहरी खाई में जा गिरा. हादसे के बाद सेना और पुलिस ने तत्काल संयुक्त बचाव अभियान शुरू किया. तब तक चार जवानों की मौत हो चुकी थी. बचाव अभियान के दौरान गंभीर चोट के चलते छह और जवानों की जान चली गई. हादसे में सेना का वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया.  

जम्मू कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हादसे पर गहरा दुख जताया. उमर ने हादसे में जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।  

For All Latest Updates

TAGGED:

ARMY VEHICLE MET ACCIDENT IN DODA
जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा
सेना का वाहन खाई में गिरा
10 जवानों की मौत 11 घायल
ARMY VEHICLE MET ACCIDENT IN DODA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की बड़ी पहल

फिर पटरी पर लौटी अंग्रेजों के जमाने की टॉय ट्रेन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की बड़ी पहल

January 22, 2026 at 10:57 PM IST
एयरफोर्स के जांबाजों का प्रदर्शन

एयरफोर्स के जांबाजों का प्रदर्शन: सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने हवा में दिखाईं कलाबाजियां

January 22, 2026 at 10:57 PM IST
कर्नाटक का 'वर्दी वाला' गांव

कर्नाटक का 'वर्दी वाला' गांव: कुद्रेमनी गांव में 350 से ज्यादा लोग सेना में

January 22, 2026 at 10:57 PM IST
BMC mayor will be a woman from the general category

सामान्य वर्ग की महिला होगी BMC की मेयर, महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में से 15 की मेयर महिलाएं

January 22, 2026 at 10:56 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.