सेना दिवस के मौके पर गुलाबी नगरी जयपुर देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई. सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस मौके पर कहा कि भारतीय सेना भविष्य के युद्ध की तैयारी में जुटी है. भारतीय सेना वर्तमान में किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है. इसके साथ ही भारतीय सेना फ्यूचर रेडी फोर्स के रूप में आगे बढ़ रही है.

सेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने देश की सेना के इतिहास में एक नया मानक स्थापित किया है. इसमें सेना ने बेहतर और सटीक कार्रवाई को दिखाया है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए सेना पूरी तरह सक्षम है. पिछले दिनों में सेना में स्पष्ट तौर पर बदलाव सामने आया है. हम भविष्य के युद्ध की तैयारी पर भी काम कर रहे हैं. इस दिशा में नई संरचना आज की तारीख में एक रणनीतिक आवश्यकता बन चुकी है.