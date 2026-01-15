ETV Bharat / Videos

सेना दिवस: जयपुर में भारतीय सेना के शौर्य का प्रदर्शन, सेना प्रमुख बोले- भारतीय सेना अब 'फ्यूचर रेडी', भविष्य के युद्ध में तकनीक होगी सबसे बड़ी ताकत - ARMYS VALOR DISPLAYED IN JAIPUR

'मेक इन इंडिया' एक्सप्रेस पर 'फ्यूचर रेडी' इंडियन आर्मी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 15, 2026 at 8:52 PM IST

सेना दिवस के मौके पर गुलाबी नगरी जयपुर देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई. सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस मौके पर कहा कि भारतीय सेना भविष्य के युद्ध की तैयारी में जुटी है. भारतीय सेना वर्तमान में किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है. इसके साथ ही भारतीय सेना फ्यूचर रेडी फोर्स के रूप में आगे बढ़ रही है. 

सेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने देश की सेना के इतिहास में एक नया मानक स्थापित किया है. इसमें सेना ने बेहतर और सटीक कार्रवाई को दिखाया है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए सेना पूरी तरह सक्षम है. पिछले दिनों में सेना में स्पष्ट तौर पर बदलाव सामने आया है. हम भविष्य के युद्ध की तैयारी पर भी काम कर रहे हैं. इस दिशा में नई संरचना आज की तारीख में एक रणनीतिक आवश्यकता बन चुकी है.

ARMYS VALOR DISPLAYED IN JAIPUR
सेना दिवस पर शौर्य का प्रदर्शन
सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी
ब्रह्मोस और आकाश का प्रदर्शन
ARMYS VALOR DISPLAYED IN JAIPUR

संपादक की पसंद

