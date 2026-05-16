भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर कड़ा संदेश दिया है. नई दिल्ली में आयोजित ‘सेना संवाद’ कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां जारी रखता है, तो उसे तय करना होगा कि वह भूगोल का हिस्सा बना रहेगा या इतिहास बन जाएगा. यह बयान ऐसे समय आया है जब देश ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की पहली वर्षगांठ मना चुका है. पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर सटीक सैन्य कार्रवाई की थी. करीब 88 घंटे तक दोनों देशों के बीच तनाव बना रहा था. सेना प्रमुख का यह बयान आतंकवाद के खिलाफ भारत के और अधिक सख्त रुख का संकेत माना जा रहा है.