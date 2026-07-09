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पुंछ में सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, LoC और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा का लिया जायजा - अरमनाथ यात्रा

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पुंछ में सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 9, 2026 at 9:40 PM IST

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सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ का दौरा किया, जहां उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल और अंदरुनी इलाके में सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया. साथ ही, उन्होंने अरमनाथ यात्रा की सुरक्षा की समीक्षा की.  देश के 31वें थल सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद वे जम्मू-कश्मीर के अपने पहले दौरे पर हैं. उनके दौरे के दौरान सीनियर सैन्य कमांडरों ने क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति की जानकारी दी गई. उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने सेना प्रमुख को जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति, घुसपैठ निरोधक उपायों और आतंकवाद विरोधी अभियानों के बारे में बताया.

सेना प्रमुख को ये भी जानकारी दी गई कि पाकिस्तान की ओर से होने वाली घुसपैठ की कोशिशों को भारतीय सेना ने प्रभावी तरीके से विफल कर दिया. पिछले कुछ महीनों में कोई बड़ी घुसपैठ नहीं हुई है. इस दौरान सेना प्रमुख ने अमरनाथ यात्रा के मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की समीक्षा की और सैनिकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए.

सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ का दौरा किया, जहां उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल और अंदरुनी इलाके में सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया. साथ ही, उन्होंने अरमनाथ यात्रा की सुरक्षा की समीक्षा की.  देश के 31वें थल सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद वे जम्मू-कश्मीर के अपने पहले दौरे पर हैं. उनके दौरे के दौरान सीनियर सैन्य कमांडरों ने क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति की जानकारी दी गई. उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने सेना प्रमुख को जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति, घुसपैठ निरोधक उपायों और आतंकवाद विरोधी अभियानों के बारे में बताया.

सेना प्रमुख को ये भी जानकारी दी गई कि पाकिस्तान की ओर से होने वाली घुसपैठ की कोशिशों को भारतीय सेना ने प्रभावी तरीके से विफल कर दिया. पिछले कुछ महीनों में कोई बड़ी घुसपैठ नहीं हुई है. इस दौरान सेना प्रमुख ने अमरनाथ यात्रा के मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की समीक्षा की और सैनिकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए.

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