मेसी के रंग में रंगा 'सिटी ऑफ जॉय' कोलकाता, प्रशंसकों ने बनाई मेसी के घर की रिप्लिका - MESSI ON TOUR INDIA

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 12, 2025 at 8:18 PM IST

अर्जेंटीना के सुपर स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी भारत के दौरे पर आने वाले हैं, जिसे फैंस GOAT टूर का नाम दे रहे हैं. मेसी ये टूर 13 दिसंबर से शुरू होगा और 15 दिसंबर को खत्म होगा. अपने गोट टूर के दौरान मेसी चार शहरों - कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे.

यह दिग्गज फुटबॉलर अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान समेत कई मशहूर हस्तियों और मुख्यमंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे. इस इवेंट में मेसी के बार्सिलोना टीम के साथी और उरुग्वे के स्ट्राइकर, लुइस सुआरेज और फीफा विश्व कप विजेता रोड्रिगो डी पॉल भी मौजूद रहेंगे.

मेसी 13 दिसंबर को रात 1:30 बजे कोलकाता पहुंचेंगे और फिर उसी दिन हैदराबाद का भी दौरा करेंगे. उसके बाद वो 14 दिसंबर को मुंबई और 15 दिसंबर को नई दिल्ली का दौरा करेंगे.

हैदराबाद में, मेसी राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में एक फ्रेंडली मैच खेलेंगे. जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी हिस्सा लेंगे.

सिटी ऑफ जॉय कोलकाता मेसी के रंग में रंगा हुआ है. उनके फैन की दीवानगी सातवें आसमान पर है. लियोनेल मेसी अपने GOAT इंडिया टूर पर कल कोलकाता आ रहे हैं. उनकी एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में उनके फैन सॉल्ट लेक में डेरा जमाए हुए हैं.

कोलकाता में VIP रोड पर श्रीभूमि क्लॉक टॉवर के पास एक नया ‘मेस्सी लैंडमार्क’ बनाया गया है. जहां अर्जेंटीना के महान फुटबॉल की 70 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है. प्रतिमा में मेसी एक ट्रॉफी को ऊपर उठाए हुए दिख रहे हैं. इस प्रतिमा का अनावरण खुद मेसी करेंगे.  

मेसी को लेकर उनके प्रशंसकों में कितनी दीवानगी है.. उसका अंदाजा इस घर को देखकर लगाया जा सकता है.. कोलकाता में मेसी के घर की रिप्लिका बनाई गई है.. जिसमें मेसी अपने परिवार के साथ बालकनी में बैठे देखे जा सकते हैं. कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल बनाने के लिए मशहूर अर्जेंटीना फुटबॉल फैन क्लब ने इसे तैयार किया है. अगर मेसी यहां आ जाएं, तो उन्हें यहां अपनी जीती हुई हर ट्रॉफी की रिप्लिका मिलेगी.

