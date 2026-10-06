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जैसलमेर में बॉर्डर पर अपाचे की ताकत का परीक्षण, चेन गन से हवा में ड्रोन को किया ध्वस्त

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अपाचे की ताकत का परीक्षण (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 6, 2026 at 1:23 PM IST

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राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय सेना की वैलिएंट विंग्स स्क्वाड्रन ने AH-64E अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर के गन सिस्टम की क्षमता का परीक्षण किया. इस अभ्यास के दौरान अपाचे ने अपनी इन-बिल्ट 30 MM चेन गन से हवा में उड़ रहे मानवरहित ड्रोन को निशाना बनाकर ध्वस्त कर दिया. अभ्यास में बंशी जेट 40 प्लस मानवरहित ड्रोन को हवाई लक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल किया गया. पायलट ने लक्ष्य पर निशाना साधने के बाद अपाचे की चेन गन से फायर किया, जिससे ड्रोन हवा में ही नष्ट हो गया.  इस अभ्यास का मकसद आधुनिक युद्ध क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे ड्रोन खतरे से निपटने की क्षमता को परखना है.  साथ ही, अपाचे की त्वरित प्रतिक्रिया और हवाई लक्ष्य पर गन सिस्टम के इस्तेमाल की क्षमता का भी टेस्ट किया गया. इस परीक्षण में किसी नई मिसाइल या बाहरी हथियार प्रणाली का इस्तेमाल नहीं किया गया.

वैलिएंट विंग्स भारतीय सेना के आर्मी एविएशन कॉर्प्स की अपाचे स्क्वाड्रन है और ये सेना की कॉम्बैट एविएशन क्षमता का हिस्सा है. AH-64E अपाचे हेलिकॉप्टर को मुख्य रूप से जमीनी सैन्य लक्ष्यों के खिलाफ कार्रवाई के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें बख्तरबंद वाहनों और अन्य लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए विभिन्न हथियार प्रणालियां मौजूद हैं.

राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय सेना की वैलिएंट विंग्स स्क्वाड्रन ने AH-64E अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर के गन सिस्टम की क्षमता का परीक्षण किया. इस अभ्यास के दौरान अपाचे ने अपनी इन-बिल्ट 30 MM चेन गन से हवा में उड़ रहे मानवरहित ड्रोन को निशाना बनाकर ध्वस्त कर दिया. अभ्यास में बंशी जेट 40 प्लस मानवरहित ड्रोन को हवाई लक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल किया गया. पायलट ने लक्ष्य पर निशाना साधने के बाद अपाचे की चेन गन से फायर किया, जिससे ड्रोन हवा में ही नष्ट हो गया.  इस अभ्यास का मकसद आधुनिक युद्ध क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे ड्रोन खतरे से निपटने की क्षमता को परखना है.  साथ ही, अपाचे की त्वरित प्रतिक्रिया और हवाई लक्ष्य पर गन सिस्टम के इस्तेमाल की क्षमता का भी टेस्ट किया गया. इस परीक्षण में किसी नई मिसाइल या बाहरी हथियार प्रणाली का इस्तेमाल नहीं किया गया.

वैलिएंट विंग्स भारतीय सेना के आर्मी एविएशन कॉर्प्स की अपाचे स्क्वाड्रन है और ये सेना की कॉम्बैट एविएशन क्षमता का हिस्सा है. AH-64E अपाचे हेलिकॉप्टर को मुख्य रूप से जमीनी सैन्य लक्ष्यों के खिलाफ कार्रवाई के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें बख्तरबंद वाहनों और अन्य लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए विभिन्न हथियार प्रणालियां मौजूद हैं.

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