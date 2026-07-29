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जो भी छात्र एक्टिविज़्म करना चाहता है, उसे पुलिस का सामना करना चाहिए, मैंने इमरजेंसी के दौरान ऐसा किया था- जेपी नड्डा - JP NADDA

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राज्यसभा में बोले नड्डा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 29, 2026 at 9:27 PM IST

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राज्यसभा में बोलते हुए सदन के नेता जेपी नड्डा ने बुधवार को कहा कि जो भी छात्र एक्टिविस्ट एक्टिविज्म करना चाहता हैं.उसे पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.उन्होंने ये बात सदन में तब कही जब जॉन ब्रिटास ने दिल्ली में CPI(M) के दफ़्तर में दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के घुसने का मुद्दा उठाया.जिसके बाद सदन में तीखी बहस और नारेबाजी हुई.विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह बहुत शर्मनाक है कि पुलिस किसी राष्ट्रीय पार्टी के दफ्तर में घुसकर किसी नेता को गिरफ्तार करने की कोशिश करे.CPI(M) के जॉन ब्रिटास ने सदन का ध्यान इस घटना की ओर दिलाया.उन्होंने कहा कि JNU के छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष और छात्र नेता आइशे घोष को गिरफ्तार करने दिल्ली पुलिसकर्मी उनके दफ्तर में घुसे. ब्रिटास ने कहा कि आइशे घोष पर केवल जंतर-मंतर पर हुए छात्र विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप था.

राज्यसभा में बोलते हुए सदन के नेता जेपी नड्डा ने बुधवार को कहा कि जो भी छात्र एक्टिविस्ट एक्टिविज्म करना चाहता हैं.उसे पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.उन्होंने ये बात सदन में तब कही जब जॉन ब्रिटास ने दिल्ली में CPI(M) के दफ़्तर में दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के घुसने का मुद्दा उठाया.जिसके बाद सदन में तीखी बहस और नारेबाजी हुई.विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह बहुत शर्मनाक है कि पुलिस किसी राष्ट्रीय पार्टी के दफ्तर में घुसकर किसी नेता को गिरफ्तार करने की कोशिश करे.CPI(M) के जॉन ब्रिटास ने सदन का ध्यान इस घटना की ओर दिलाया.उन्होंने कहा कि JNU के छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष और छात्र नेता आइशे घोष को गिरफ्तार करने दिल्ली पुलिसकर्मी उनके दफ्तर में घुसे. ब्रिटास ने कहा कि आइशे घोष पर केवल जंतर-मंतर पर हुए छात्र विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप था.

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