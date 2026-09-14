ETV Bharat / Videos

केरल के मरकज में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, कहा- AI को समझे बिना हम गुलाम बन जाएंगे

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
मलेशिया के पीएम का AI मंत्र (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 14, 2026 at 4:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन में शिकरत करने के बाद मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम केरलम के कोझिकोड मरकज पहुंचे, जहां  उनका शानदार स्वागत हुआ. वहां उन्होंने ग्रैंड मुफ्ती कांथापुरम एपी अबूबकर मुसलियार के साथ बैठक की. मलेशिया के पीएम ने विद्वानों से आस्था, नैतिकता और परंपरा की रक्षा करते हुए AI को अपनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि ज्ञान के बिना हम नाकाम हो जाएंगे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझे बिना हम गुलाम बन जाएंगे और सिर्फ हथियार बनकर रह जाएंगे. विदेशी ताकतें हमारे इरादों को कमजोर करने के लिए हमारा इस्तेमाल हथियार के तौर पर करेंगी. एआई में ज्ञान और महारत हासिल करना और साथ ही ये पक्का करना कि तकनीकी तरक्की से नैतिक मूल्यों को नुकसान न पहुंचे. उन्होंने शेख अबू बकर फाउंडेशन की ओर से शुरू किए गए पहला "एक्सीलेंस अवार्ड" लेने के बाद कहा कि विद्वानों और समाजों को आधुनिक तकनीक और चुनौतियों को स्वीकार करना होगा. 

नई दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन में शिकरत करने के बाद मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम केरलम के कोझिकोड मरकज पहुंचे, जहां  उनका शानदार स्वागत हुआ. वहां उन्होंने ग्रैंड मुफ्ती कांथापुरम एपी अबूबकर मुसलियार के साथ बैठक की. मलेशिया के पीएम ने विद्वानों से आस्था, नैतिकता और परंपरा की रक्षा करते हुए AI को अपनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि ज्ञान के बिना हम नाकाम हो जाएंगे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझे बिना हम गुलाम बन जाएंगे और सिर्फ हथियार बनकर रह जाएंगे. विदेशी ताकतें हमारे इरादों को कमजोर करने के लिए हमारा इस्तेमाल हथियार के तौर पर करेंगी. एआई में ज्ञान और महारत हासिल करना और साथ ही ये पक्का करना कि तकनीकी तरक्की से नैतिक मूल्यों को नुकसान न पहुंचे. उन्होंने शेख अबू बकर फाउंडेशन की ओर से शुरू किए गए पहला "एक्सीलेंस अवार्ड" लेने के बाद कहा कि विद्वानों और समाजों को आधुनिक तकनीक और चुनौतियों को स्वीकार करना होगा. 

For All Latest Updates

TAGGED:

ANWAR IBRAHIM
PRIME MINISTER OF MALAYSIA
AI
कोझिकोड मरकज
ANWAR IBRAHIM ON AI

संबंधित ख़बरें

लंदन में टेम्स के तट पर गंगा आरती

लंदन की टेम्स नदी के किनारे पहली बार गंगा आरती, वैदिक मंत्रों के बीच सैकड़ों लोगों ने देखा 'टोटली टेम्स' उत्सव

September 14, 2026 at 4:26 PM IST
एशिया कप 2026

एशिया कप 2026: ट्रॉफी देने का इंतजार करते रहे मोहसिन नकवी, महिला क्रिकेट टीम का ट्रॉफी लेने से इनकार

September 14, 2026 at 3:59 PM IST
क्रिटिकल मिनरल्स के वेपनाइजेशन पर बोले पीएम

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न: पीएम मोदी बोले- टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का हथियार के रूप में इस्तेमाल करना गलत

September 14, 2026 at 11:27 AM IST
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान

"मातृभाषा को प्राथमिकता देना हमारी सरकार की नीति", "2029 से पहले 21 राज्यों में लागू हो जाएगा UCC", बोले अमित शाह

September 13, 2026 at 10:27 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.