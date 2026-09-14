केरल के मरकज में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, कहा- AI को समझे बिना हम गुलाम बन जाएंगे

नई दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन में शिकरत करने के बाद मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम केरलम के कोझिकोड मरकज पहुंचे, जहां उनका शानदार स्वागत हुआ. वहां उन्होंने ग्रैंड मुफ्ती कांथापुरम एपी अबूबकर मुसलियार के साथ बैठक की. मलेशिया के पीएम ने विद्वानों से आस्था, नैतिकता और परंपरा की रक्षा करते हुए AI को अपनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि ज्ञान के बिना हम नाकाम हो जाएंगे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझे बिना हम गुलाम बन जाएंगे और सिर्फ हथियार बनकर रह जाएंगे. विदेशी ताकतें हमारे इरादों को कमजोर करने के लिए हमारा इस्तेमाल हथियार के तौर पर करेंगी. एआई में ज्ञान और महारत हासिल करना और साथ ही ये पक्का करना कि तकनीकी तरक्की से नैतिक मूल्यों को नुकसान न पहुंचे. उन्होंने शेख अबू बकर फाउंडेशन की ओर से शुरू किए गए पहला "एक्सीलेंस अवार्ड" लेने के बाद कहा कि विद्वानों और समाजों को आधुनिक तकनीक और चुनौतियों को स्वीकार करना होगा.