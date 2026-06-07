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अनूपपुर नेशनल हाईवे पर ट्रक बना आग का गोला, 3 घंटे के लिए थम गया ट्रैफिक - ANUPPUR MOVING TRUCK CATCHES FIRE

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चलते ट्रक में लगी आग (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 8:46 PM IST

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अनूपपुर: कोतमा क्षेत्र में नेशनल हाईवे 43 पर एक चलते ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते ट्रक आग का गोला बन गया. यह घटना वन विभाग के जंगल चौकी के सामने एनएस-43 पर हुई. गिट्टी से भरा यह ट्रक अनूपपुर से कोठी की ओर आ रहा था, तभी अचानक टायर फट गया और आग लग गई. घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग और नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की. लेकिन दमकल विभाग के पहुंचने के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका. इस दौरान करीब 3 घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया. कोतमा थाना प्रभारी रत्नाबर शुक्ला ने बताया, "जैसे ही सूचना प्राप्त हुई कि जंगल चौकी के पास एक चलते ट्रक में आग लगी है, तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना देकर आग पर काबू पा लिया गया. यातायात सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है."

अनूपपुर: कोतमा क्षेत्र में नेशनल हाईवे 43 पर एक चलते ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते ट्रक आग का गोला बन गया. यह घटना वन विभाग के जंगल चौकी के सामने एनएस-43 पर हुई. गिट्टी से भरा यह ट्रक अनूपपुर से कोठी की ओर आ रहा था, तभी अचानक टायर फट गया और आग लग गई. घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग और नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की. लेकिन दमकल विभाग के पहुंचने के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका. इस दौरान करीब 3 घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया. कोतमा थाना प्रभारी रत्नाबर शुक्ला ने बताया, "जैसे ही सूचना प्राप्त हुई कि जंगल चौकी के पास एक चलते ट्रक में आग लगी है, तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना देकर आग पर काबू पा लिया गया. यातायात सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है."

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