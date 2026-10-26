अरुणाचल प्रदेश में डैम प्रोजेक्ट का विरोध जारी, अपर सुबनसिरी तक फैला प्रोटेस्ट, 12 घंटे के बंद के बीच गाड़ियों में आग लगाई गई

अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख बांध परियोजनाओं के खिलाफ प्रदर्शन सोमवार को अपर सुबनसिरी जिले तक फैल गया.'ऑल टैगिन स्टूडेंट्स यूनियन' द्वारा बुलाए गए 12 घंटे के बंद के दौरान वाहनों को नुकसान पहुंचाने और आगजनी की खबरों के बीच स्थिति तनावपूर्ण हो गई. प्रदर्शनकारियों ने प्रस्तावित मेंगा बांध परियोजना का विरोध करते नारे लगाए और "सियांग में कोई बांध नहीं" की अपनी मांग को दोहराया. ये बंद सुबह 5 बजे शुरू हुआ था, जिसे ATSU ने DSU, SINALITASU, तालीहा छात्र संघ सहित कई संगठनों ने NHPC के मेंगा बांध परियोजना के खिलाफ में बुलाया था. इस दौरान अपर सुबनसिरी में स्थिति तनावपूर्ण बनी रही. बंद के समर्थक सड़कों पर उतर आए. प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों को नुकसान पहुँचाया और कुछ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया. बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए. केंद्र सरकार ने नवी मुंबई से सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स की दो कंपनियां वायुसेना के विशेष विमान से अरुणाचल प्रदेश भेजा .बताया जा रहा है कि सियांग क्षेत्र में 'सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज' की 34 कंपनियों को तैनात किया गया है. जिनमें महिला जवान भी शामिल हैं.ये तैनाती, 23 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शनों के दौरान अशांति के बाद की गई है. 23 अक्टूबर को पासीघाट में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान अरुणाचल प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष कलिंग मोयोंग और विधायकों ओनी पान्यांग तथा निनोंग एरिंग के आवासों में कथित तौर पर तोड़फोड़ की गई. एक पुलिस स्टेशन, पुलिस वाहन, NHPC कार्यालय सहित कई अन्य संपत्तियों को भी कथित तौर पर निशाना बनाया गया था. राज्य के विभिन्न जिलों में बड़े डैम प्रोजेक्ट के खिलाफ बढ़ते विरोध के बीच कानून-व्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. एक तरफ जहां सियांग में अपर सियांग का डैम प्रोजेक्ट विवाद का एक प्रमुख बिंदु बनकर उभरा है.वहीं अब सुबनसिरी में प्रस्तावित मेंगा बांध परियोजना का भी विरोध शुरु हो गया है. प्रदर्शनकारियों और डैम का विरोध करने वाले संगठनों ने प्रभावित समुदायों के अधिकारों, हितों, आजीविका को लेकर चिंता जताई है. नए क्षेत्रों में प्रदर्शनों के फैलने से राज्य सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है.