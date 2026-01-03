संदेशखाली में पुलिस टीम पर हमला, 6 पुलिसकर्मी घायल, इलाके में तनाव - ATTACK ON POLICE IN SANDESHKHALI
Published : January 3, 2026 at 9:59 PM IST
पश्चिम बंगाल के उतर 24 परगना के संदेशखाली में भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया है, जिसमें छह पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं. ये हमला शुक्रवार रात उस वक्त हुआ, जब पुलिस आरोपी मूसा मोल्ला को पकड़ने गई थी. पुलिस को देख ही मूसा ने अपने समर्थकों को वहां बुला लिया और सभी ने पुलिस पर हमला कर दिया. इस दौरान भीड़ ने पुलिस वैन को निशाना बनाया, उसमें तोड़फोड़ की और पुलिस वालों को बंधक बना लिया.
हमले की सूचना मिलते ही राजबाड़ी चौकी से भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया. इसके बाद चलाए गए तलाशी अभियान में मुख्य आरोपी मूसा मोल्ला समेत नौ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने इस हमले में भूमिका की जांच के लिए बोयलमारी नंबर-2 ग्राम पंचायत के तृणमूल प्रमुख को भी हिरासत में लिया है. इस घटना के बाद संदेशखाली के नजत स्थित हुलोपाड़ा इलाके में तनाव है.
