ETV Bharat / Videos

पाकिस्तान को जवाब देने वाली तस्वीर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्क्वॉड्रन लीडर शिवांगी सिंह के साथ खिंचवाई तस्वीर, राफेल में भरी उड़ान - PRESIDENT WITH SHIVANGI SINGH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 29, 2025 at 7:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पाकिस्तान का झूठ एकबार फिर से बेनकाब हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह के साथ अंबाला में तस्वीर खिंचवाई है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने शिवांगी सिंह के लड़ाकू विमान को गिराकर  उन्हें पकड़ने का झूठा दावा किया था. यहां तक कि शिवांगी सिंह को युद्धबंदी तक बता दिया गया था. भारत ने पाकिस्तान के उस झूठ को उसी समय बेनकाब दिया गया था और अब एक बार फिर से राष्ट्रपति ने शिवांगी सिंह के साथ तस्वीर खिंचवाकर पाकिस्तान के झूठ की कलई खोल दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरी. फाइटर प्लेन ने सुबह 11 बजकर 10 मिनट पर टेक ऑफ किया और 11 बजकर 40 मिनट पर लैंड किया. इसके साथ ही, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वायुसेना के दो लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं. इससे पहले उन्होंने 2023 में सुखोई30 MKI में उड़ान भरी थी. राफेल विमान को 17 स्क्वाड्रन के कमांडिग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी ने उड़ाया. 

पाकिस्तान का झूठ एकबार फिर से बेनकाब हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह के साथ अंबाला में तस्वीर खिंचवाई है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने शिवांगी सिंह के लड़ाकू विमान को गिराकर  उन्हें पकड़ने का झूठा दावा किया था. यहां तक कि शिवांगी सिंह को युद्धबंदी तक बता दिया गया था. भारत ने पाकिस्तान के उस झूठ को उसी समय बेनकाब दिया गया था और अब एक बार फिर से राष्ट्रपति ने शिवांगी सिंह के साथ तस्वीर खिंचवाकर पाकिस्तान के झूठ की कलई खोल दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरी. फाइटर प्लेन ने सुबह 11 बजकर 10 मिनट पर टेक ऑफ किया और 11 बजकर 40 मिनट पर लैंड किया. इसके साथ ही, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वायुसेना के दो लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं. इससे पहले उन्होंने 2023 में सुखोई30 MKI में उड़ान भरी थी. राफेल विमान को 17 स्क्वाड्रन के कमांडिग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी ने उड़ाया. 

For All Latest Updates

TAGGED:

PRESIDENT MURMU FLEW IN RAFAL
PRESIDENT WITH SHIVANGI SINGH
पाकिस्तान को भारत का जवाब
ऑपरेशन सिंदूर पर पाक बेनकाब
PRESIDENT WITH SHIVANGI SINGH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

40 देशों तक फैला पुष्कर के डांस टीचर का जादू

40 देशों तक फैला पुष्कर के डांस टीचर का जादू, 20 सालों से विदेशियों को डांस सिखा रहे हेमंत देवड़ा

October 29, 2025 at 7:42 PM IST
Pandit Deendayal Upadhyay Housing Scheme in Gujarat

गुजरात में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना से ग्रामीणों को मिला पक्का घर और सम्मान

October 29, 2025 at 7:09 PM IST
drug de-addiction

नशा मुक्ति की मिसाल मिरगपुर गांव, गिनीज बुक में नाम

October 28, 2025 at 10:49 PM IST
Melissa Hurricane

174 सालों में आया सबसे शक्तिशाली तूफान 'मेलिसा' जमैका और क्यूबा में कैसे मचा सकता है तबाही?

October 28, 2025 at 10:35 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम आतंकी हमले पर UN रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज, रोहिंग्या को लेकर कही गईं थी बातें

बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, रुपया मजबूत

महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल आज, जानें मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

इजराइल का गाजा पर हवाई हमला, 60 की मौत, वेंस बोले- युद्धविराम समझौता अभी भी कायम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.