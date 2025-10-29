पाकिस्तान को जवाब देने वाली तस्वीर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्क्वॉड्रन लीडर शिवांगी सिंह के साथ खिंचवाई तस्वीर, राफेल में भरी उड़ान - PRESIDENT WITH SHIVANGI SINGH
October 29, 2025
पाकिस्तान का झूठ एकबार फिर से बेनकाब हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह के साथ अंबाला में तस्वीर खिंचवाई है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने शिवांगी सिंह के लड़ाकू विमान को गिराकर उन्हें पकड़ने का झूठा दावा किया था. यहां तक कि शिवांगी सिंह को युद्धबंदी तक बता दिया गया था. भारत ने पाकिस्तान के उस झूठ को उसी समय बेनकाब दिया गया था और अब एक बार फिर से राष्ट्रपति ने शिवांगी सिंह के साथ तस्वीर खिंचवाकर पाकिस्तान के झूठ की कलई खोल दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरी. फाइटर प्लेन ने सुबह 11 बजकर 10 मिनट पर टेक ऑफ किया और 11 बजकर 40 मिनट पर लैंड किया. इसके साथ ही, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वायुसेना के दो लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं. इससे पहले उन्होंने 2023 में सुखोई30 MKI में उड़ान भरी थी. राफेल विमान को 17 स्क्वाड्रन के कमांडिग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी ने उड़ाया.
