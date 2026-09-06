नेपाल बाढ़ में एक और चमत्कार: 11वें दिन एक महिला और एक चीनी नागरिक को जिंदा बचाया गया
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Published : September 6, 2026 at 4:52 PM IST
नेपाल में 26 अगस्त को आई फ्लैश फ्लड के 11वें दिन शनिवार को एक बार फिर चमत्कार हुआ. रसुवा और नुवाकोट जिलों से दो और लोगों जिंदा बचा लिया गया है. इनमें एक चीनी नागरिक और दूसरी नेपाली महिला है. नेपाली सेना और विदेशी एक्सपर्ट्स की जॉइंट रेस्क्यू टीम ने शनिवार दोपहर अपर त्रिशूली-1 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की 225 मीटर लंबी टनल नंबर 4 से एक चीनी नागरिक को जिंदा बचाया. बचाए गए व्यक्ति की पहचान लुहाइताओ के रूप में हुई है. 26 अगस्त की सुबह भोटे कोसी नदी से आई भयानक बाढ़ के पानी की वजह से सुरंग में फंस गया था.
इससे पहले नुवाकोट जिले के बिदुर-10 इलाके से 64 साल की महिला चंद्रिका श्रेष्ठ को बचाया गया. आपदा आने के बाद से वह एक घर के अंदर मलबे और कीचड़ में दबी हुई थीं. उसे पहले नुवाकोट में मैथिली आर्मी कैंप ले जाया गया और फिर बेहतर मेडिकल मदद के लिए एयरलिफ्ट करके काठमांडू ले जाया गया.
नेपाल में 26 अगस्त को आई फ्लैश फ्लड के 11वें दिन शनिवार को एक बार फिर चमत्कार हुआ. रसुवा और नुवाकोट जिलों से दो और लोगों जिंदा बचा लिया गया है. इनमें एक चीनी नागरिक और दूसरी नेपाली महिला है. नेपाली सेना और विदेशी एक्सपर्ट्स की जॉइंट रेस्क्यू टीम ने शनिवार दोपहर अपर त्रिशूली-1 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की 225 मीटर लंबी टनल नंबर 4 से एक चीनी नागरिक को जिंदा बचाया. बचाए गए व्यक्ति की पहचान लुहाइताओ के रूप में हुई है. 26 अगस्त की सुबह भोटे कोसी नदी से आई भयानक बाढ़ के पानी की वजह से सुरंग में फंस गया था.
इससे पहले नुवाकोट जिले के बिदुर-10 इलाके से 64 साल की महिला चंद्रिका श्रेष्ठ को बचाया गया. आपदा आने के बाद से वह एक घर के अंदर मलबे और कीचड़ में दबी हुई थीं. उसे पहले नुवाकोट में मैथिली आर्मी कैंप ले जाया गया और फिर बेहतर मेडिकल मदद के लिए एयरलिफ्ट करके काठमांडू ले जाया गया.