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ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ: जैसलमेर के लोगों के जेहन में आज भी ताजा है खौफनाक मंजर - ANNIVERSARY OF OPERATION SINDOOR

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लोग नहीं भूले वो खौफनाक मंजर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 7, 2026 at 8:30 PM IST

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जैसलमेर के लोग एक साल पहले की उस रात को इसी तरह याद करते हैं, जब भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था. इस ऑपरेशन का मकसद सीमा पार मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था। पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा के पास ड्रोन हमलों से जवाब दिया, और जैसलमेर इस संघर्ष का एक अहम केंद्र बन गया. एक साल बाद भी जैसलमेर के लोग खौफनाक मंजर को नहीं भुला पाएं हैं, हालांकि वे कहते हैं कि डरे-सहमे होने के बावजूद भारतीय सेना पर से उनका भरोसा एक पल के लिए भी नहीं डिगा और भारतीय सेना पर उन्हें गर्व है.

जैसलमेर के लोग एक साल पहले की उस रात को इसी तरह याद करते हैं, जब भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था. इस ऑपरेशन का मकसद सीमा पार मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था। पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा के पास ड्रोन हमलों से जवाब दिया, और जैसलमेर इस संघर्ष का एक अहम केंद्र बन गया. एक साल बाद भी जैसलमेर के लोग खौफनाक मंजर को नहीं भुला पाएं हैं, हालांकि वे कहते हैं कि डरे-सहमे होने के बावजूद भारतीय सेना पर से उनका भरोसा एक पल के लिए भी नहीं डिगा और भारतीय सेना पर उन्हें गर्व है.

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