तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई का इस्तीफा भाजपा नेतृत्व ने स्वीकार कर लिया है. इसके बाद अन्नामलाई ने नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है. एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि उनकी नई पार्टी 2031 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी. अन्नामलाई ने बताया कि पिछले 18 महीनों से पार्टी नेतृत्व के साथ उनके वैचारिक मतभेद चल रहे थे और इसी वजह से उन्होंने अलग होने का फैसला लिया. पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई 2020 में भाजपा में शामिल हुए थे और 2021 से 2025 तक तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष रहे. उनके नेतृत्व में भाजपा संगठन मजबूत हुआ, लेकिन चुनावी सफलता सीमित रही. अब उनकी नई राजनीतिक पारी पर सबकी नजरें टिकी हैं.