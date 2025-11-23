ETV Bharat / Videos

सबरीमाला में भक्तों के लिए अन्नदानम का इंतजाम, रोजाना 10 हजार से ज्यादा भक्त करते हैं भोजन - ANNADANAM FOR AYYAPPA DEVOTEES

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 23, 2025 at 10:43 PM IST

केरल के सबरीमाला मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए देवस्वोम बोर्ड की ओर से अन्नदानम की व्यवस्था की गई है, जो अयप्पा भक्तों के लिए एक बड़ी राहत है. भोजन के बाद भक्त अन्नदानम मंडपम यानी डाइनिंग हॉल से अपनी खुशी जाहिर करते हुए निकलते हैं. यह एशिया के सबसे बड़े अन्नदानम मंडपम में से एक है, जहां रोजाना दस हजार से अधिक लोग अन्नदानम में भोजन करते हैं. इस साल मंदिर खुलने के बाद से शनिवार तक यहां एक लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भोजन किया.  

अन्नदानम कार्यक्रम में यहां तीन बार खाना दिया जाता है. सुबह 6 बजे से 11 बजे तक उपमा, कडाला करी, सुक्कू कॉफी, गर्मं और ठंडा पानी दिया जाता है. 12 बजे से साढ़े तीन बजे तक लंच में पुलाव, दाल करी और अचार दिया जाता है.. शाम में 6 बजकर 45 मिनट से मंदिर बंद होने तक डिनर में चावल की दलिया और साइड डिश पुझुक्कू दिया जाता है.

यहां खाना पकाने, परोसने और सफाई के लिए 235 स्टाफ मेंबर रखे गए हैं.. हॉल में एक बार में लगभग एक हजार लोग खाना खा सकते हैं. भीड़ बढ़ने पर और लोगों के लिए इंतजाम किए जाते हैं.  

