अंकिता भंडारी हत्याकांड: न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे माता-पिता को पुलिस ने इंडिया गेट से लिया हिरासत में

उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे उनके माता-पिता को दिल्ली पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर गुरुवार सुबह हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक दिन पहले धरਨੇ पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। पुलिस ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और अन्य कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लेकर तिलक मार्ग थाने में रखा, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। परिवार का आरोप है कि इस मामले में दुष्यंत कुमार गौतम की भूमिका संदिग्ध है, जिन्हें हाल ही में सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। अंकिता के हत्यारों को कोर्ट पहले ही उम्रकैद की सजा सुना चुका है, लेकिन परिवार अब भी न्याय और निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़ा हुआ है।