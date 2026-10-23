अंकिता भंडारी केस: पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने नार्को टेस्ट के लिए दी सहमति, अभिनेत्री उर्मिला सनावर भी सीबीआई कोर्ट पहुंचीं

उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित VIP की पहचान को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई की कार्रवाई तेज हो गई है। हाल ही में पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने देहरादून की सीबीआई कोर्ट पहुंचकर नार्को टेस्ट कराने के लिए अपनी सहमति जताई है और जांच में पूरा सहयोग करने की बात कही है। दूसरी ओर, इस मामले से जुड़ी अभिनेत्री उर्मिला सनावर को भी अदालत की ओर से नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद वह भी सीबीआई कोर्ट पहुंचीं। उर्मिला ने पुलिस पर सहयोग न करने का आरोप लगाया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने का समय भी मांगा है। हालांकि, नार्को टेस्ट के लिए सहमति देना किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं करता है। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि इस प्रक्रिया से क्या सामने आता है।