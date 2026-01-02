अरुणाचल प्रदेश के टूरिस्ट प्लेस में एक अनिनी...हरियाली, बायोडावर्सिटी और नेचुरल ब्यूटी से भरी एक खूबसूरत जगह है. जो अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर हैं. नेचर लवर्स और एडवेंचरस बाइक राइडर्स के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन. नॉर्थ ईस्ट की इस छिपी हुई ब्यूटी में ट्रेकिंग, इडु मिसिमी लोगों के साथ रिच कल्चरल एक्सपीरियंस और सुंदर नज़ारे, सबकुछ मन को भा जाने वाला है.

अनिनी आने के लिए अपको पूर्वी चियांग जिले के कामर्शियल प्लेस पासीघाट पहुंचना होगा. यहां से रुकचिन बॉर्डर गेट से होते हुए पहाडों के साथ लगभग 130 किलोमीटर का सफर तय करना होगा. अगर आप डिब्रूगढ़ से आ रहे हैं तो तिनसुकिया होते हए रोइंग तक 161 किलोमीटर का सफर तय करना होगा. रोइंग से 17 किलोमीटर दूर चेक पोस्ट है. जहां इंटर स्टेट पासपोर्ट चेक किया जाता है. यहां से जब आप आगे निकलेंगे तो NH-313 अनिनी के रास्ते में मेहाओ वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी पड़ेगी. जो 281.5 sq km के एरिया में फैला है.

रोइंग से करीब 60 km दूर मेयोडिया पास है. जहां पहाड़ों से टकराते बादलों का खूबसूरत नज़ारा दिखता है. यहां से करीब 65 किलोमीटर का सफर तय कर आप होनली पहुंचेंगे. फिर 30 किलोमीटर का सफर खतरनाक है. इन पहाड़ों में सड़क-पुल बनाने का काम हो रहा है. इसको पार करेंगे. तो खूबसूरत शहर आनिनी आपका स्वागत करेगा.

अनिनी के ऊंचे पहाड़ों में माटू, काहा, मावा और अही जैसे कई झरने हैं. चट्टानों से टकराते इनके पानी की आवाज आपका मन मोह लेगी.इन फॉल्स को देखने के लिए देश-विदेश से टूरिस्ट आते हैं.