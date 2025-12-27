ETV Bharat / Videos

पेड़ की पत्तियों पर लाजवाब कढ़ाई, युवा पीढ़ी को लुभा रही है कलाकारी - STUNNING EMBROIDERY ON LEAVES

पेड़ की पत्तियों पर लाजवाब कढ़ाई (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 27, 2025 at 10:22 PM IST

कपड़ों पर कढ़ाई को आपने खूब देखी होगी, लेकिन क्या कभी आपने पेड़ों की पत्तियों पर कढ़ाई देखी है. महाराष्ट्र के पुणे के बीड के युवक अनिकेत पवार ने इस कला का प्रदर्शन कर लोगों को हैरान कर दिया है. पुणे के भीमथड़ी मेले में पत्तियों पर महाराज शिवाजी जरीदार तस्वीरें लोगों को खूब लुभा रही है. पत्तों पर रंग-बिरंगी तितलियों, तरह के जानवरों और पक्षियों को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है.

अनिकेत पवार बीड से MPSC की तैयारी करने पुणे आए थे. करीब चार साल तक तैयारी की. चूंकि उनके भाई सौरभ देवड़े ने फैशन डिजाइन का कोर्स किया था, इसलिए उन्होंने लॉकडाउन के दौरान पेड़ के पत्तों पर कढ़ाई करनी शुरू की. उनकी बहन ने इसमें उनकी मदद की. अनिकेत एंट्रेस एग्जाम में सफल भी हो गए.. लेकिन उन्होंने अपने भाई की कला को आगे बढ़ाने की कोशिश की. आज इन दोनों भाई और बहन ने यह बिजनेस शुरू किया.

महज एक शौक अनिकेत के परिवार के लिए उनका पेशा बन गया. वो आज 30 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं.

संपादक की पसंद

