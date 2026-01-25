ETV Bharat / Videos

मछली पकड़कर फिर पानी में छोड़ने की प्रतियोगिता: मंगलुरु के पनाम्बुर बीच पर सबसे बड़ा एंगलिंग कॉम्पिटिशन - ANGLING CARNIVAL AT PANAMBUR BEACH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
मंगलुरु में एंगलिंग कॉम्पिटिशन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 25, 2026 at 9:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कर्नाटक के मंगलुरु के पनाम्बुर बीच पर एंगलिंग कार्निवाल चल रहा है. एंगलिंग एक प्रकार का स्पोर्ट है, जिसमें प्रतिभागी पकड़ी गई मछलियों को अपने साथ ले नहीं जा सकता, बल्कि उन्हें दोबारा पानी में छोड़ना होता है, वो भी उन्हें बिना किसी तरह का नुकसान पहुंचाये. सबसे ज्यादा मछली पकड़कर पानी में छोड़ने वाले को विनर घोषित किया जाता है. कॉम्पिटिशन की एक शर्त ये भी है कि 500 ग्राम से कम वजन की मछलियों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा.

आयोजकों के मुताबिक, पिछले बार के मुकाबले इस बार प्रतिभागियों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी ये संख्या अच्छी है. कई राज्यों से एक सौ से ज्यादा प्रतिभागी आए हैं. न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी से साथ दूसरे कई संगठनों की मदद से यहां दो दिनों के लिए सी-एंगलिंग का आयोजन किया गया है.

मंगलुरु में तीसरी बार इस कॉम्पिटिशन का आयोजन किया जा रहा है. इससे पहले 2017 और 2018 में इसका सफल आयोजन हो चुका है. इस कॉम्पिटिशन का मकसद पर्यावरण संरक्षण और जलीय जीवों के बारे में जागरूकता फैलाना है.  

कर्नाटक के मंगलुरु के पनाम्बुर बीच पर एंगलिंग कार्निवाल चल रहा है. एंगलिंग एक प्रकार का स्पोर्ट है, जिसमें प्रतिभागी पकड़ी गई मछलियों को अपने साथ ले नहीं जा सकता, बल्कि उन्हें दोबारा पानी में छोड़ना होता है, वो भी उन्हें बिना किसी तरह का नुकसान पहुंचाये. सबसे ज्यादा मछली पकड़कर पानी में छोड़ने वाले को विनर घोषित किया जाता है. कॉम्पिटिशन की एक शर्त ये भी है कि 500 ग्राम से कम वजन की मछलियों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा.

आयोजकों के मुताबिक, पिछले बार के मुकाबले इस बार प्रतिभागियों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी ये संख्या अच्छी है. कई राज्यों से एक सौ से ज्यादा प्रतिभागी आए हैं. न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी से साथ दूसरे कई संगठनों की मदद से यहां दो दिनों के लिए सी-एंगलिंग का आयोजन किया गया है.

मंगलुरु में तीसरी बार इस कॉम्पिटिशन का आयोजन किया जा रहा है. इससे पहले 2017 और 2018 में इसका सफल आयोजन हो चुका है. इस कॉम्पिटिशन का मकसद पर्यावरण संरक्षण और जलीय जीवों के बारे में जागरूकता फैलाना है.  

For All Latest Updates

TAGGED:

ANGLING CARNIVAL AT PANAMBUR BEACH
मंगलुरु में एंगलिंग कॉम्पिटिशन
क्या है एंगलिंग
PANAMBUR BREAKWATER
ANGLING CARNIVAL AT PANAMBUR BEACH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां

देशभर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां

January 25, 2026 at 9:34 PM IST
Fire a furniture shop in Hyderabad

हैदराबाद की फर्नीचर दुकान से पांच लोगों के शव बरामद, आग बुझाने में लगे 22 घंटे, सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान

January 25, 2026 at 8:24 PM IST
CM Stalin On Hindi

'तमिलनाडु में तब, अब और हमेशा हिंदी के लिए कोई जगह नहीं है'- बोले मुख्यमंत्री स्टालिन

January 25, 2026 at 8:16 PM IST
Snow covered mountains

कश्मीर से हिमाचल तक बर्फ से ढकीं पहाड़ियां, कई जगहों पर फंसे पर्यटक, परेशानियों का करना पड़ रहा सामना

January 25, 2026 at 8:12 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.