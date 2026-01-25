मछली पकड़कर फिर पानी में छोड़ने की प्रतियोगिता: मंगलुरु के पनाम्बुर बीच पर सबसे बड़ा एंगलिंग कॉम्पिटिशन - ANGLING CARNIVAL AT PANAMBUR BEACH
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : January 25, 2026 at 9:34 PM IST
कर्नाटक के मंगलुरु के पनाम्बुर बीच पर एंगलिंग कार्निवाल चल रहा है. एंगलिंग एक प्रकार का स्पोर्ट है, जिसमें प्रतिभागी पकड़ी गई मछलियों को अपने साथ ले नहीं जा सकता, बल्कि उन्हें दोबारा पानी में छोड़ना होता है, वो भी उन्हें बिना किसी तरह का नुकसान पहुंचाये. सबसे ज्यादा मछली पकड़कर पानी में छोड़ने वाले को विनर घोषित किया जाता है. कॉम्पिटिशन की एक शर्त ये भी है कि 500 ग्राम से कम वजन की मछलियों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा.
आयोजकों के मुताबिक, पिछले बार के मुकाबले इस बार प्रतिभागियों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी ये संख्या अच्छी है. कई राज्यों से एक सौ से ज्यादा प्रतिभागी आए हैं. न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी से साथ दूसरे कई संगठनों की मदद से यहां दो दिनों के लिए सी-एंगलिंग का आयोजन किया गया है.
मंगलुरु में तीसरी बार इस कॉम्पिटिशन का आयोजन किया जा रहा है. इससे पहले 2017 और 2018 में इसका सफल आयोजन हो चुका है. इस कॉम्पिटिशन का मकसद पर्यावरण संरक्षण और जलीय जीवों के बारे में जागरूकता फैलाना है.
कर्नाटक के मंगलुरु के पनाम्बुर बीच पर एंगलिंग कार्निवाल चल रहा है. एंगलिंग एक प्रकार का स्पोर्ट है, जिसमें प्रतिभागी पकड़ी गई मछलियों को अपने साथ ले नहीं जा सकता, बल्कि उन्हें दोबारा पानी में छोड़ना होता है, वो भी उन्हें बिना किसी तरह का नुकसान पहुंचाये. सबसे ज्यादा मछली पकड़कर पानी में छोड़ने वाले को विनर घोषित किया जाता है. कॉम्पिटिशन की एक शर्त ये भी है कि 500 ग्राम से कम वजन की मछलियों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा.
आयोजकों के मुताबिक, पिछले बार के मुकाबले इस बार प्रतिभागियों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी ये संख्या अच्छी है. कई राज्यों से एक सौ से ज्यादा प्रतिभागी आए हैं. न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी से साथ दूसरे कई संगठनों की मदद से यहां दो दिनों के लिए सी-एंगलिंग का आयोजन किया गया है.
मंगलुरु में तीसरी बार इस कॉम्पिटिशन का आयोजन किया जा रहा है. इससे पहले 2017 और 2018 में इसका सफल आयोजन हो चुका है. इस कॉम्पिटिशन का मकसद पर्यावरण संरक्षण और जलीय जीवों के बारे में जागरूकता फैलाना है.