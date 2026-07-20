ब्रिटेन में एक बड़े राजनीतिक बदलाव के तहत ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर एंडी बर्नहैम ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है. पूर्व प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर द्वारा किंग चार्ल्स को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद, बर्नहैम ने यह जिम्मेदारी संभाली; वे पिछले 10 वर्षों में ब्रिटेन के सातवें प्रधानमंत्री हैं. 56 वर्षीय बर्नहैम ने बढ़ती महंगाई, धीमी आर्थिक वृद्धि और खस्ताहाल सार्वजनिक सेवाओं जैसी गंभीर चुनौतियों से निपटने का वादा किया है. सत्ता संभालते ही उनके सामने नई कैबिनेट के गठन की एक बड़ी चुनौती है. विशेष रूप से वित्त मंत्री के पद पर सबकी नजरें टिकी हैं, जिसके लिए पाकिस्तानी मूल की वर्तमान गृह मंत्री शबाना महमूद का नाम सबसे आगे चल रहा है, जबकि पहले एड मिलिबैंड को इसका दावेदार माना जा रहा था.