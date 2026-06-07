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आंध्र प्रदेश: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले राज्य में 'योगांध्रा 2026' का शुभारंभ - YOGAANDHRA 2026 LAUNCHED

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'योगांध्रा 2026' का शुभारंभ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 7, 2026 at 9:09 PM IST

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राज्य 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए तैयारियां कर रहे हैं. रविवार को आंध्र प्रदेश ने इस आयोजन से पहले दो सप्ताह तक चलने वाले योग कार्यक्रमों की श्रृंखला के उपलक्ष्य में राज्यव्यापी 'योगांध्र 2026' अभियान शुरू किया. विजयवाड़ा में, एनटीआर जिला पुलिस ने एक विशेष योग सत्र का आयोजन किया, जिसमें पुलिसकर्मी और नशा मुक्ति के लिए पुनर्वास करा रहे एक हजार से ज्यादा लोग शामिल हुए.  

इसी तरह, तिरुपति में योगांध्र अभियान के तहत श्री वेंकटेश्वर चिड़ियाघर में बड़े पैमाने पर योग सत्र का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों, छात्रों, महिलाओं और स्वयंसेवी संगठनों के सदस्यों समेत करीब 1,500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया.

योगांध्र-2026 आंध्र प्रदेश में 21 जून तक जारी रहेगा, जिसमें राज्य के अलग-अलग जिलों में योग सत्र और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. 

राज्य 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए तैयारियां कर रहे हैं. रविवार को आंध्र प्रदेश ने इस आयोजन से पहले दो सप्ताह तक चलने वाले योग कार्यक्रमों की श्रृंखला के उपलक्ष्य में राज्यव्यापी 'योगांध्र 2026' अभियान शुरू किया. विजयवाड़ा में, एनटीआर जिला पुलिस ने एक विशेष योग सत्र का आयोजन किया, जिसमें पुलिसकर्मी और नशा मुक्ति के लिए पुनर्वास करा रहे एक हजार से ज्यादा लोग शामिल हुए.  

इसी तरह, तिरुपति में योगांध्र अभियान के तहत श्री वेंकटेश्वर चिड़ियाघर में बड़े पैमाने पर योग सत्र का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों, छात्रों, महिलाओं और स्वयंसेवी संगठनों के सदस्यों समेत करीब 1,500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया.

योगांध्र-2026 आंध्र प्रदेश में 21 जून तक जारी रहेगा, जिसमें राज्य के अलग-अलग जिलों में योग सत्र और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. 

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