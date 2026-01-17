ETV Bharat / Videos

विशाखापत्तनम में आकर्षण का केंद्र बना ग्लास का स्काईवॉक, रोमांचक सैर और शहर का मनोरम दृश्य देखने का बेहतरीन जरिया - VISAKHAPATNAM GLASS SKYWALK

विशाखापत्तनम में आकर्षण का केंद्र बना ग्लास का स्काईवॉक (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 17, 2026 at 8:57 PM IST

1 Min Read
आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में समुद्र तल से 1,000 फीट की ऊंचाई पर बना कांच का स्काईवॉक बंगाल की खाड़ी और नीचे बसे शहर का मनोरम दृश्य पेश करता है. इसका उद्घाटन दिसंबर 2025 में हुआ था. उसके बाद से स्काईवॉक यहां रहने वालों और सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. हालांकि इसे 100 लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से एक समय में सिर्फ 40 लोगों को ही जाने की अनुमति दी जाती है.  कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें शुरू में घबड़ाहट हुई, लेकिन उनके लिए भी रोमांच और मनोरम दृश्य अविस्मरणीय थे.  

55 मीटर लंबा कांच का पुल विशाखापत्तनम के कैलाशगिरी पहाड़ी पर है. ये तेजी से प्रमुख पर्यटक आकर्षण के रूप में उभर रहा है, जो सैलानियों के रोमांचक सैर और शहर का मनोरम दृश्य देखने का शानदार जरिया है. 

VISAKHAPATNAM GLASS SKYWALK
विशाखापत्तनम में ग्लास का स्काईवॉक
रोमांचक सैर बेहतरीन जरिया
विशाखापत्तनम का खूबसूरत नजारा
VISAKHAPATNAM GLASS SKYWALK

