ETV Bharat / Videos

Swayam-AP ब्रांड की धमक: 60 DWCRA उत्पादों को लॉन्च करेगी आंध्र प्रदेश सरकार - AP TO LAUNCH 60 DWCRA PRODUCTS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Swayam-AP ब्रांड की धमक (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 18, 2026 at 9:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

आंध्रप्रदेश सरकार SWAYAM-AP नाम के ब्रांड के तहत एक साथ 60 प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है. यह अपने तरह की अनोखी पहल है, जिसका मकसद स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच आसान बनाना है. आगामी एक अगस्त से ये उत्पाद उपभोक्ताओं को मिलने लगेंगे.  

ऐसा पहली बार हो रहा है जब सरकार DWCRA के उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, प्रोमोशन और मार्केटिंग में मदद करने जा रही है. DWCRA एक संस्था है जो ग्रामीण क्षेत्र की महिला और बच्चों के विकास पर काम करती है. इससे जुड़ी महिलाएं सैकड़ों उत्पाद तैयार कर रही है. इन बाजार में लाने के लिए सरकार ने अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों से समझौता किया है.  

डिलिवरी को आसान बनाने के लिए विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम में सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर्स शुरू किए जा रहे हैं. इससे ऑर्डर मैनेजमेंट, पैकेजिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में मदद मिलेगी.  

आंध्रप्रदेश सरकार SWAYAM-AP नाम के ब्रांड के तहत एक साथ 60 प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है. यह अपने तरह की अनोखी पहल है, जिसका मकसद स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच आसान बनाना है. आगामी एक अगस्त से ये उत्पाद उपभोक्ताओं को मिलने लगेंगे.  

ऐसा पहली बार हो रहा है जब सरकार DWCRA के उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, प्रोमोशन और मार्केटिंग में मदद करने जा रही है. DWCRA एक संस्था है जो ग्रामीण क्षेत्र की महिला और बच्चों के विकास पर काम करती है. इससे जुड़ी महिलाएं सैकड़ों उत्पाद तैयार कर रही है. इन बाजार में लाने के लिए सरकार ने अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों से समझौता किया है.  

डिलिवरी को आसान बनाने के लिए विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम में सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर्स शुरू किए जा रहे हैं. इससे ऑर्डर मैनेजमेंट, पैकेजिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में मदद मिलेगी.  

For All Latest Updates

TAGGED:

SWAYAM AP BRAND
आंध्र प्रदेश सरकार
DWCRA के उत्पाद
ग्रामीण विकास
AP TO LAUNCH 60 DWCRA PRODUCTS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

US-Iran sign 14-point MoU

अमेरिका-ईरान ने 14-पॉइंट MoU पर किए हस्ताक्षर, युद्ध खत्म करने और होर्मुज को खोलने का रास्ता साफ

June 18, 2026 at 9:17 PM IST
PM Modi meets CEOs of companies

पीएम मोदी ने पेरिस में की कई कंपनियों के CEO से मुलाकात, भारत में निवेश के अवसरों पर विस्तार से हुई बात

June 18, 2026 at 9:17 PM IST
OLA LICENSE SUSPENDED IN CHANDIGARH

चंडीगढ़ में Ola को बड़ा झटका, नियमों के उल्लंघन पर एग्रीगेटर लाइसेंस 6 महीने के लिए निलंबित

June 18, 2026 at 8:38 PM IST
Bhagwant Mann Viral Video Controversy

भगवंत मान वीडियो विवाद में AAP का पलटवार, दो फोरेंसिक रिपोर्ट दिखाकर कहा- वीडियो में CM नहीं, कोई और व्यक्ति

June 18, 2026 at 5:59 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.