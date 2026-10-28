आंध्र प्रदेश में चक्रवात अर्नब का लैंडफॉल जारी: 150 किमी/घंटा की रफ्तार से चल रही हवाएं, तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात
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Published : October 28, 2026 at 12:41 PM IST
आंध्र प्रदेश में चक्रवात अर्नब ने मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं और तटीय इलाकों में इसका लैंडफॉल जारी है। मौसम विभाग के अनुसार, तूफान की तीव्रता 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई है, जिसके चलते विशाखापत्तनम, काकीनाडा, कोनासीमा और पश्चिम गोदावरी जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर पेड़ गिरने और समुद्र का पानी तटीय बस्तियों में घुसने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। काकीनाडा में फंसे चार लोगों को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, जबकि अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भी राहत एवं बचाव कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बेहद जरूरी होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें और सतर्क रहें।
आंध्र प्रदेश में चक्रवात अर्नब ने मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं और तटीय इलाकों में इसका लैंडफॉल जारी है। मौसम विभाग के अनुसार, तूफान की तीव्रता 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई है, जिसके चलते विशाखापत्तनम, काकीनाडा, कोनासीमा और पश्चिम गोदावरी जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर पेड़ गिरने और समुद्र का पानी तटीय बस्तियों में घुसने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। काकीनाडा में फंसे चार लोगों को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, जबकि अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भी राहत एवं बचाव कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बेहद जरूरी होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें और सतर्क रहें।