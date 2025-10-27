कोनासीमा/ मलकानगिरी: भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व में बना चक्रवात 'मोंथा' मंगलवार सुबह तक आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट पर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है. मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान आंध्र प्रदेश के काकीनाडा, कोनासीमा, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा और नेल्लोर सहित कई जगहों पर बहुत तेज भारी बारिश हो सकती है.

नेल्लोर के कलेक्टर हिमांशु शुक्ला ने बताया कि स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गयी हैं. जिले में 144 राहत केंद्र खोले गये हैं. 135 बस्तियां की पहचान की गयी है जहां आमतौर पर पानी भर जाता है. एहतियातन इन सभी 135 बस्तियों को खाली करवा दिया गया है. ओडिशा में भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं. मलकानगिरी, कोरापुट और रायगढ़ सहित दक्षिण के आठ जिलों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है. राहत और बचाव कार्यों के लिए 5,000 से ज्यादा कर्मियों के साथ 128 आपदा प्रतिक्रिया टीमों को तैनात किया गया है.

हालात को देखते हुए ओडिशा के सभी बंदरगाहों पर 29 अक्टूबर तक मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, 'मोंथा' तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है. मंगलवार और बुधवार को तेज हवा के साथ बारिश होने के आसार है. अधिकारियों का कहना है कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा में बचाव दल, आपातकालीन योजनाओं के साथ 'मोंथा' से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.