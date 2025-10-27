ETV Bharat / Videos

आंध्र प्रदेश और ओडिशा में चक्रवाती तूफान 'मोंथा' की आशंका, प्रशासन ने की ये तैयारियां - MONTHA CYCLONE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By PTI

Published : October 27, 2025 at 6:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कोनासीमा/ मलकानगिरी: भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व में बना चक्रवात 'मोंथा' मंगलवार सुबह तक आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट पर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है. मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान आंध्र प्रदेश के काकीनाडा, कोनासीमा, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा और नेल्लोर सहित कई जगहों पर बहुत तेज भारी बारिश हो सकती है.

नेल्लोर के कलेक्टर हिमांशु शुक्ला ने बताया कि स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गयी हैं. जिले में 144 राहत केंद्र खोले गये हैं. 135 बस्तियां की पहचान की गयी है जहां आमतौर पर पानी भर जाता है. एहतियातन इन सभी 135 बस्तियों को खाली करवा दिया गया है. ओडिशा में भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं. मलकानगिरी, कोरापुट और रायगढ़ सहित दक्षिण के आठ जिलों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है. राहत और बचाव कार्यों के लिए 5,000 से ज्यादा कर्मियों के साथ 128 आपदा प्रतिक्रिया टीमों को तैनात किया गया है.

हालात को देखते हुए ओडिशा के सभी बंदरगाहों पर 29 अक्टूबर तक मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, 'मोंथा' तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है. मंगलवार और बुधवार को तेज हवा के साथ बारिश होने के आसार है. अधिकारियों का कहना है कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा में बचाव दल, आपातकालीन योजनाओं के साथ 'मोंथा' से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

कोनासीमा/ मलकानगिरी: भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व में बना चक्रवात 'मोंथा' मंगलवार सुबह तक आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट पर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है. मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान आंध्र प्रदेश के काकीनाडा, कोनासीमा, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा और नेल्लोर सहित कई जगहों पर बहुत तेज भारी बारिश हो सकती है.

नेल्लोर के कलेक्टर हिमांशु शुक्ला ने बताया कि स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गयी हैं. जिले में 144 राहत केंद्र खोले गये हैं. 135 बस्तियां की पहचान की गयी है जहां आमतौर पर पानी भर जाता है. एहतियातन इन सभी 135 बस्तियों को खाली करवा दिया गया है. ओडिशा में भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं. मलकानगिरी, कोरापुट और रायगढ़ सहित दक्षिण के आठ जिलों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है. राहत और बचाव कार्यों के लिए 5,000 से ज्यादा कर्मियों के साथ 128 आपदा प्रतिक्रिया टीमों को तैनात किया गया है.

हालात को देखते हुए ओडिशा के सभी बंदरगाहों पर 29 अक्टूबर तक मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, 'मोंथा' तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है. मंगलवार और बुधवार को तेज हवा के साथ बारिश होने के आसार है. अधिकारियों का कहना है कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा में बचाव दल, आपातकालीन योजनाओं के साथ 'मोंथा' से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

MONTHA CYCLONE IN ODISHA
MONTHA CYCLONE IN ANDHRA PRADESH
ओडिशा में मोंथा चक्रवात
आंध्र प्रदेश में मोंथा चक्रवात
MONTHA CYCLONE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

PTI

...view details

संबंधित ख़बरें

झींगा के छिलकों से कैप्सूल बनाने का पेटेंट

समुद्री 'कचरे' को बनाया खजाना! झींगा के छिलकों से कैप्सूल बनाने का पेटेंट

October 26, 2025 at 11:03 PM IST
Haryana biggest gangster arrested

हरियाणा के बड़े गैंगस्टर गिरफ्तार, विदेश में ले रखी थी शरण

October 26, 2025 at 11:03 PM IST
पति की मौत, पत्नी सुरक्षित

केरल के इडुक्की में लैंडस्लाइड, मलबे में दबकर पति की मौत, मुश्किल से बची पत्नी की जिंदगी

October 26, 2025 at 10:47 PM IST
Fish Angling Guide Kamal Bisht

कमल बिष्ट ने फिश एंगलिंग को दी पहचान, झेल रहा बेरोजगारी की मार

October 26, 2025 at 10:37 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोमवार को स्टॉक मार्केट ग्रीन जोन में हुआ ओपन, शुक्रवार की गिरावट बाद सेंसेक्स और निफ्टी ने दिखाई तेजी

थामा बनाम EDKD बॉक्स ऑफिस डे 6 : 100 करोड़ के करीब पहुंची आयुष्मान खुराना की फिल्म, कमाई में पीछे छूटी 'एक दीवाने....'

पैट कमिंस बाहर! स्टीव स्मिथ बने कप्तान, एशेज सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका

उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए हो जाइए तैयार, जल्द वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुलने जा रहे दरवाजे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.