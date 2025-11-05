ETV Bharat / Videos

मंदिर में मिले प्राचीन सोने के सिक्के, जीर्णोद्धार के दौरान मिला खजाना - ANCIENT GOLD COINS FOUND IN TEMPLE

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 5, 2025 at 3:49 PM IST

1 Min Read
तमिलनाडु के एक प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार के दौरान वहां ये खजाना मिला. ये 103 प्राचीन सोने के सिक्के तीन नवंबर को मिट्टी के एक घड़े में दबे मिले.

प्रारंभिक जांच में अधिकारियों ने बताया कि यह मंदिर कई सदियों पुराना है और माना जाता है कि इसे चोल सम्राट राजराजा चोलन तृतीय के समय बनाया गया था. हालांकि, सिक्कों की पूर्ण इतिहासिक पहचान अब आगे की जांच में की जाएगी.

मंदिर तिरुवन्नामलाई के जाव्वदु पहाड़ियों के पास स्थित है. मुख्य देवता के गर्भगृह के जीर्णोद्धार कार्य के दौरान ही ये सिक्के मिले.

पुलिस अधिकारियों ने बताया  इन सिक्कों को राजस्व विभाग और हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के संरक्षण में रखा गया है.

अधिकारियों के अनुसार ये मंदिर कई शताब्दियों पुराना है और इसके निर्माण के समय और इतिहास को समझने के लिए आगे की जांच जारी है.

