दुलारचंद हत्याकांड में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अनंत सिंह, जेल से लड़ेंगे चुनाव - DULARCHAND MURDER CASE

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 2, 2025 at 10:28 PM IST

बिहार का दुलार चंद हत्याकांड सुर्खियों में हैं. मुख्य आरोपी अनंत सिंह सहित तीन आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई. जिसके बाद14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. अनंत सिंह अब जेल से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे.

मोकामा में हुए हत्याकांड में पुलिस ने शनिवार रात अनंत सिंह को गिरफ्तार किया. इनके साथ दो सहयोगियों मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम उर्फ दिमागी को हिरासत में लिया. पटना की कोर्ट में तीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया

30 अक्तूबर को मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच विवाद और पत्थरबाजी हुई. जो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई. इस दौरान दुलारचंद यादव की लाश एक कार से पुलिस को मिली. बताया जा रहा है कि दुलारचंद यादव जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी के लिए यहां प्रचार कर रहे थे. ये लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों के सहयोगी बताए जाते हैं. दुलारचंद का नाम इलाके के दबंग लोगों में गिना जाता था. इस हत्यकांड से पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया. बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे. जंगलराज को लेकर एक बार फिर बयानबाजी शुरू हो गई.

DULARCHAND MURDER CASE
ANANT SINGH
न्यायिक हिरासत में अनंत सिंह
जेल से लड़ेंगे चुनाव
DULARCHAND MURDER CASE

ETV Bharat Hindi Team

