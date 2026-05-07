ईरान युद्ध को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पोप लियो 14वें के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो वेटिकन का दौरा कर रहे हैं. ट्रंप ने पहले प्रवासन और ईरान में चल रहे संघर्ष पर पोप की टिप्पणियों की आलोचना की थी. पोप लियो ने शांति और बातचीत का आह्वान करते हुए इसका जवाब दिया. सोशल मीडिया पर ट्रंप के एक ऐसी तस्वीर पोस्ट किए जाने के बाद तनाव और बढ़ गया, जिसमें वे खुद की तुलना ईसा मसीह से करते दिख रहे थे. भारी विरोध के बाद इस पोस्ट को बाद में हटा दिया गया. अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो, एक कैथोलिक हैं. वे गुरुवार को वेटिकन में पोप से मुलाकात करने वाले हैं. इस बैठक पर बारीकी से नजर रखी जा रही है, क्योंकि वाशिंगटन ईरान विवाद को लेकर वेटिकन और प्रमुख यूरोपीय सहयोगियों के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों को संभालने की कोशिश कर रहा है.