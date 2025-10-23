आज के दौर में युद्ध के समय में ड्रोन का महत्व काफी बढ़ गया है. मध्यप्रदेश के इंदौर की एक कंपनी ने मानस 40 डिग्री तापमान और 18 हजार की फीट की ऊंचाई तक उड़ने वाले ड्रोन का निर्माण किया है. जिनका इस्तेमाल देश की सुरक्षा में किया जाएगा.

इस ड्रोन का नाम नभरक्षक है.जिसकी टेस्टिंग हाल ही में भारत चीन सीमा पर सैन्य निगरानी में की गई. चाइना बॉर्डर की लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है. इस ड्रोन को तैयार करने वाली कंपनी प्रिजर्व इन्नोवेशंस एण्ड टेक्नोलॉजी के फाउंडर बताते है कि ड्रोन पूरी तरह से स्वदेशी हैं. इस कंपनी के ड्रोन को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किए गए.

इस ड्रोन की विशेषता की बात करें, तो ये उड़ान भरते समय इनको हैक नहीं किया जा सकता और कोई अन्य देश के GPS सिस्टम से कंट्रोल नहीं किए जा सकते हैं. पायलट मोड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए काम करने में सक्षम हैं. नाइट विजन कैमरे से लैस है. जिससे रात में भी देश की सीमाओं की रक्षा इन ड्रोन से की जा सकेगी. इसका ऑपरेशन सिस्टम और प्रोग्रामिंग पूरी तरह से देश में ही तैयार की गई है.

इनको तैयार करने वाली कंपनी के ड्रोन इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स साथ ही मध्यप्रदेश पुलिस, वन विभाग और भारत इलेक्ट्रिकल्स जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां इस्तेमाल कर रही है.