ETV Bharat / Videos

आईआईटियन किसान अमित सिंह का कमाल, एग्रीस्टिक से बदलेगी किसानों की जिंदगी - IITIAN FARMER OF VARANASI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 4, 2025 at 3:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

यूपी के वाराणसी के आईआईटियन किसान अमित सिंह ने एक ऐसा यंत्र बनाया है, जिससे किसानों को ये जानकारी मिलेगी कि खेत की मिट्टी में क्या बदलाव हो रहा है, कब और कहां कीड़ों का अटैक हो रहा है. खेत को कब और कितना पानी चाहिए. अगर इस मशीन को स्प्रिंकलर से जोड़ दिया जाए तो ये यंत्र स्प्रिंकलर को खेतों में पानी देने का निर्देश भी देता रहेगा. अमित सिंह ने IIT  BHU से 2012 में बीटेक, फिर एमटेक और उसके बाद पीएचडी पूरी की.. लेकिन जब नौकरी की बात आई तो उन्होंने किसान बनना बेहतर समझा.. 2021 में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेश यानी FPO बनाकर किसानों के लिए कुछ नया करने की ठानी. अमित सिंह ने अपने ही FPO में कई और तकनीक को डेवलप किया है. गोबर से बनने वाले खास तरह के लकड़ी नुमा उपलो के जरिए कोल्ड स्टोरेज का संचालन करते हैं.. अमित ने ड्रोन सखियों को ट्रेनिंग दी.. जिसके बाद पीएम मोदी ने उन ड्रोन सखियों को ड्रोन दिया..  

यूपी के वाराणसी के आईआईटियन किसान अमित सिंह ने एक ऐसा यंत्र बनाया है, जिससे किसानों को ये जानकारी मिलेगी कि खेत की मिट्टी में क्या बदलाव हो रहा है, कब और कहां कीड़ों का अटैक हो रहा है. खेत को कब और कितना पानी चाहिए. अगर इस मशीन को स्प्रिंकलर से जोड़ दिया जाए तो ये यंत्र स्प्रिंकलर को खेतों में पानी देने का निर्देश भी देता रहेगा. अमित सिंह ने IIT  BHU से 2012 में बीटेक, फिर एमटेक और उसके बाद पीएचडी पूरी की.. लेकिन जब नौकरी की बात आई तो उन्होंने किसान बनना बेहतर समझा.. 2021 में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेश यानी FPO बनाकर किसानों के लिए कुछ नया करने की ठानी. अमित सिंह ने अपने ही FPO में कई और तकनीक को डेवलप किया है. गोबर से बनने वाले खास तरह के लकड़ी नुमा उपलो के जरिए कोल्ड स्टोरेज का संचालन करते हैं.. अमित ने ड्रोन सखियों को ट्रेनिंग दी.. जिसके बाद पीएम मोदी ने उन ड्रोन सखियों को ड्रोन दिया..  

For All Latest Updates

TAGGED:

IITIAN FARMER OF VARANASI
यूपी का आईआटियन किसान
आईआईटियन किसान अमित सिंह
एग्रोस्टिक के फायदे
IITIAN FARMER OF VARANASI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

तिलक, साफा और मूंछ प्रतियोगिता ने सबका मन मोहा

पुष्कर मेला 2025: तिलक, साफा और मूंछों की प्रतियोगिता, विदेशी जोड़े भी कॉम्पिटिशन में शामिल

November 3, 2025 at 11:14 PM IST
अमलेश नागेश की फिल्म 'दण्डा कोड़ूम़' की शूटिंग

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, मसपुर गांव में चल रही है फिल्म ''दण्डा कोड़ूम'' की शूटिंग

November 3, 2025 at 10:55 PM IST
फलोदी हादसे में 10 महिलाओं समेत 15 की मौत

फलोदी सड़क हादसा: मृतकों के परिजनों को मिलेगी 10-10 लाख की आर्थिक मदद

November 3, 2025 at 8:25 PM IST
Supreme Court to deliver verdict on stray dogs on November 7

आवारा कुत्तों पर SC 7 नवंबर को सुनाएगा फैसला, रेबीज के मामलों पर SC ने लिया था स्वत: संज्ञान, अनुपालन हलफनामा नहीं देने पर राज्यों को फटकार

November 3, 2025 at 8:10 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नैना देवी मंदिर में की पूजा अर्चना, कैंची धाम में बाबा नीम करोली के किए दर्शन

पहले महावीर चक्र विजेता थे शहीद दीवान सिंह दानू, ब्रेन गन से मारे थे 15 कबायली, पंडित नेहरू ने लिखा पत्र

भारत-पाकिस्तान की क्रिकेट के मैदान पर फिर होगी टक्कर, बीसीसीआई ने किया टीम का ऐलान

59 की उम्र में 'बैटल ऑफ गलवान' के लिए सलमान खान ने बनाई बॉडी, डायरेक्टर बोले- जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, फैंस भी शॉक्ड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.