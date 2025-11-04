आईआईटियन किसान अमित सिंह का कमाल, एग्रीस्टिक से बदलेगी किसानों की जिंदगी - IITIAN FARMER OF VARANASI
Published : November 4, 2025 at 3:41 PM IST
यूपी के वाराणसी के आईआईटियन किसान अमित सिंह ने एक ऐसा यंत्र बनाया है, जिससे किसानों को ये जानकारी मिलेगी कि खेत की मिट्टी में क्या बदलाव हो रहा है, कब और कहां कीड़ों का अटैक हो रहा है. खेत को कब और कितना पानी चाहिए. अगर इस मशीन को स्प्रिंकलर से जोड़ दिया जाए तो ये यंत्र स्प्रिंकलर को खेतों में पानी देने का निर्देश भी देता रहेगा. अमित सिंह ने IIT BHU से 2012 में बीटेक, फिर एमटेक और उसके बाद पीएचडी पूरी की.. लेकिन जब नौकरी की बात आई तो उन्होंने किसान बनना बेहतर समझा.. 2021 में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेश यानी FPO बनाकर किसानों के लिए कुछ नया करने की ठानी. अमित सिंह ने अपने ही FPO में कई और तकनीक को डेवलप किया है. गोबर से बनने वाले खास तरह के लकड़ी नुमा उपलो के जरिए कोल्ड स्टोरेज का संचालन करते हैं.. अमित ने ड्रोन सखियों को ट्रेनिंग दी.. जिसके बाद पीएम मोदी ने उन ड्रोन सखियों को ड्रोन दिया..
