कलाकार नंदन सिंह के हाथों से जीवंत हुआ अंबा विलास पैलेस, साउंड और लाइट मॉडल पर रंगीन झांकियां तैयार - MODEL OF AMBA VILAS PALACE
Published : November 2, 2025 at 9:42 PM IST
कर्नाटक के मैसुरु के कलाकार नंदन सिंह ने मैसुरु पैलेस का ये मॉडल तैयार किया है. मॉडल में राजा की शाही सवारी में हाथी, घुड़सवार सैनिक, पालकी, ट्रेडिशनल हथियारों के साथ पैदल सैनिक और झंडे के साथ चलने वाले दरबारी दिख रहे हैं. मैसूर पैलेस को अंबा विलास पैलेस के नाम भी जाना जाता है. पैलेस के मॉडल को बनाने में लकड़ी, शीट और फाइबर का इस्तेमाल किया गया है. नंदन सिंह ने अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पर साउंड एंड लाइट मॉडल का इस्तेमाल कर अंबा विलास पैलेस की रंगीन झांकियां तैयार की हैं. बताया जाता है कि कृष्णराजा वोडियार की बहन की शादी के दौरान लकड़ी का ये पैलेस जल गया था.. उसके बाद हेनरी इरविन ने अंबा विलास पैलेस का निर्माण किया, उसी को देखकर नंदन सिंह ने ये मॉडल बनाया है.
