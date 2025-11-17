गोरखपुर में पहलवानों की 'फौज' हो रही तैयार, नामी रेसलर युवाओं को दे रहे ट्रेनिंग - GORAKHPUR WRESTLERS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 17, 2025 at 9:12 PM IST
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दिनेश सिंह पहलवानों की फौज तैयार कर रहे हैं. दिनेश सिंह खुद इंटनेशनल पलवान रह चुके हैं. पूर्व अंतरराष्ट्रीय पहलवान चंद्र विजय सिंह और इंद्र भूषण उपाध्याय भी युवकों को पहलवानी के दांव पेंच सिखा रहे हैं. कुश्ती के ये धुरंधर युवक-युवतियों में कुछ कर गुजरने का जुनुन पैदा कर रहे हैं.
पूर्व इंटरनेशनल रेसलर चंद्र विजय सिंह पूर्वोत्तर रेलवे के कुश्ती कोच हैं. इसके अलावा वह सहायक क्रीड़ा अधिकारी भी है. गोरखपुर में पहलवानों की इस नर्सरी में युवाओं को निखारने में जुटे हैं.
शहर और ग्रामीण इलाकों में 12 से ज्यादा अखाड़े चलाए जा रहे हैं. जिनमें आसपास के जिलों से भी आकर युवा पसीना बहा रहे हैं और देश के लिए मेडल जीतने का ख्वाब बुन रहे हैं.
इन नामी पहलवानों के सिखाए रेसलर देश-दुनिया में अपनी चमक बिखेर रहे हैं. इन द्रोणाचार्यों का कहना है कि, कोशिश है कि, कुश्ती में जिस तरह से हरियाणा का दबदबा है. वैसा ही दबदबा उत्तरप्रदेश का बने.
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दिनेश सिंह पहलवानों की फौज तैयार कर रहे हैं. दिनेश सिंह खुद इंटनेशनल पलवान रह चुके हैं. पूर्व अंतरराष्ट्रीय पहलवान चंद्र विजय सिंह और इंद्र भूषण उपाध्याय भी युवकों को पहलवानी के दांव पेंच सिखा रहे हैं. कुश्ती के ये धुरंधर युवक-युवतियों में कुछ कर गुजरने का जुनुन पैदा कर रहे हैं.
पूर्व इंटरनेशनल रेसलर चंद्र विजय सिंह पूर्वोत्तर रेलवे के कुश्ती कोच हैं. इसके अलावा वह सहायक क्रीड़ा अधिकारी भी है. गोरखपुर में पहलवानों की इस नर्सरी में युवाओं को निखारने में जुटे हैं.
शहर और ग्रामीण इलाकों में 12 से ज्यादा अखाड़े चलाए जा रहे हैं. जिनमें आसपास के जिलों से भी आकर युवा पसीना बहा रहे हैं और देश के लिए मेडल जीतने का ख्वाब बुन रहे हैं.
इन नामी पहलवानों के सिखाए रेसलर देश-दुनिया में अपनी चमक बिखेर रहे हैं. इन द्रोणाचार्यों का कहना है कि, कोशिश है कि, कुश्ती में जिस तरह से हरियाणा का दबदबा है. वैसा ही दबदबा उत्तरप्रदेश का बने.