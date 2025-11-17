ETV Bharat / Videos

गोरखपुर में पहलवानों की 'फौज' हो रही तैयार, नामी रेसलर युवाओं को दे रहे ट्रेनिंग - GORAKHPUR WRESTLERS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 17, 2025 at 9:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दिनेश सिंह पहलवानों की फौज तैयार कर रहे हैं. दिनेश सिंह खुद इंटनेशनल पलवान रह चुके हैं. पूर्व अंतरराष्ट्रीय पहलवान चंद्र विजय सिंह और इंद्र भूषण उपाध्याय भी युवकों को पहलवानी के दांव पेंच सिखा रहे हैं. कुश्ती के ये धुरंधर युवक-युवतियों में कुछ कर गुजरने का जुनुन पैदा कर रहे हैं.

पूर्व इंटरनेशनल रेसलर चंद्र विजय सिंह पूर्वोत्तर रेलवे के कुश्ती कोच हैं. इसके अलावा वह सहायक क्रीड़ा अधिकारी भी है. गोरखपुर में पहलवानों की इस नर्सरी में  युवाओं को निखारने में जुटे हैं.

शहर और ग्रामीण इलाकों में 12 से ज्यादा अखाड़े चलाए जा रहे हैं. जिनमें आसपास के जिलों से भी आकर युवा पसीना बहा रहे हैं और देश के लिए मेडल जीतने का ख्वाब बुन रहे हैं.

इन नामी पहलवानों के सिखाए रेसलर देश-दुनिया में अपनी चमक बिखेर रहे हैं. इन द्रोणाचार्यों का कहना है कि,  कोशिश है कि, कुश्ती में जिस तरह से हरियाणा का दबदबा है. वैसा ही दबदबा उत्तरप्रदेश का बने.

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दिनेश सिंह पहलवानों की फौज तैयार कर रहे हैं. दिनेश सिंह खुद इंटनेशनल पलवान रह चुके हैं. पूर्व अंतरराष्ट्रीय पहलवान चंद्र विजय सिंह और इंद्र भूषण उपाध्याय भी युवकों को पहलवानी के दांव पेंच सिखा रहे हैं. कुश्ती के ये धुरंधर युवक-युवतियों में कुछ कर गुजरने का जुनुन पैदा कर रहे हैं.

पूर्व इंटरनेशनल रेसलर चंद्र विजय सिंह पूर्वोत्तर रेलवे के कुश्ती कोच हैं. इसके अलावा वह सहायक क्रीड़ा अधिकारी भी है. गोरखपुर में पहलवानों की इस नर्सरी में  युवाओं को निखारने में जुटे हैं.

शहर और ग्रामीण इलाकों में 12 से ज्यादा अखाड़े चलाए जा रहे हैं. जिनमें आसपास के जिलों से भी आकर युवा पसीना बहा रहे हैं और देश के लिए मेडल जीतने का ख्वाब बुन रहे हैं.

इन नामी पहलवानों के सिखाए रेसलर देश-दुनिया में अपनी चमक बिखेर रहे हैं. इन द्रोणाचार्यों का कहना है कि,  कोशिश है कि, कुश्ती में जिस तरह से हरियाणा का दबदबा है. वैसा ही दबदबा उत्तरप्रदेश का बने.

For All Latest Updates

TAGGED:

GORAKHPUR WRESTLERS
RENOWNED WRESTLERS TRAINING YOUTH
पहलवानों की फौज हो रही तैयार
नामी रेसलर दे रहे ट्रेनिंग
GORAKHPUR WRESTLERS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

decades-old Israel-Palestine conflict in 3 minutes

ईटीवी एक्सप्लेनर: दशकों पुराने इजरायल-फिलिस्तीन विवाद की पूरी कहानी 3 मिनट में

November 17, 2025 at 5:28 PM IST
people living era of kerosene lamps

झारखंड का ऐसा गांव- ढिबरी युग में जी रहे लोग, बिजली गई तो कभी नहीं लौटी !

November 16, 2025 at 11:00 PM IST
क्या मेक्सिको 'जेन Z' प्रदर्शनों से प्रभावित होने वाला नया देश बन रहा है?

मैक्सिको सिटी में हिंसक प्रदर्शन, क्या मेक्सिको 'जेन Z' प्रदर्शनों से प्रभावित होने वाला नया देश बन रहा है?

November 16, 2025 at 10:56 PM IST
VINTAGE CARS RALLY

लखनऊ की सड़कों पर दिखा विटेंज कारों का जलवा, 1923 की बेबी ऑस्टिन रैली में आई नजर

November 16, 2025 at 10:29 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव में AAP को मिले NOTA से भी कम वोट, क्यों फेल हुए अरविंद केजरीवाल?

इस एक विटामिन की कमी से बढ़ जाता है 17 तरह के कैंसर का खतरा, दिल के लिए भी खतरनाक

सबरीमला अय्यप्पन मंदिर में मंडला पूजा, 27 दिसंबर को होगा बंद

कोलकाता में अनोखा 'हॉबी गैलरी': 200 साल पुराने लैंप का संग्रह, रनर से लेकर LED तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.