गुजरात के द्वारका के बर्दा सफारी में एक अमेरिकी परिवार को कभी न भुलाने वाला अनुभव हुआ. इस परिवार को 11 शेरों का दीदार हुआ. जिसने इनकी भारत यात्रा को यादगार बना दिया. इस तरह के नजारे कम ही देखने को मिलते हैं. जब ये परिवार जंगल सफारी में घूम रहा था. तभी अचानक सड़क के किनारे घास के मैदान के पास एक नहीं बल्कि कई शेर साथ दिखाई दिए. शुरुआत में इन्हें चार या पांच शेर ही दिखे. लेकिन कुछ ही पल में पूरा परिवार एक साथ दिखाई दिया. ये नजारा देख कर परिवार रोमांचित हो गया. शेरों के इस ग्रुप में दो बड़े नर, चार शेरनियां और पांच शावक शामिल थे. अमेरिकन परिवार ने इन पलों को कैमरों में केद किया. इन्होंने इंडिया की वाइल्ड लाइफ की तारीफ की. अमेरिकी परिवार ने बर्दा सफारी में इंतजामों की तारीफ करते हुए कहा कि ये सफारी कुदरती विरासत की जीती जागती निशानी है. दुनिया भर के टूरिस्ट को यहां एक बार जरूर आना चाहिए.