म्यांमार में हॉस्पिटल पर एयर स्ट्राइक, हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत - IRSTRIKE ON A HOSPITAL IN MYANMAR
Published : December 11, 2025 at 10:22 PM IST
हमले में मलबे में तब्दील हॉस्पीटल ....म्यांमार के रखाइन राज्य के म्राउक-यू में म्यांमार की सेना ने एयर स्ट्राइक किया. जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. जिनके शव बाहर पड़े मिले .28 दिसंबर से शुरू होने वाले चुनावों से पहले बढ़ते सैन्य ऑपरेशन्स का ये हिस्सा है. जिसके बारे में सेना का दावा है कि इससे संघर्ष खत्म होगा.जबकि चुनाव का विरोध विद्रोही गुट कर रहे हैं.
रखाइन राज्य पर पूरी तरह से अराकान आर्मी का कंट्रोल है. जो एक पुराना जातीय सशस्त्र समूह है और 2021 के तख्तापलट के बाद से सैन्य शासन के सबसे मजबूत विरोधियों में से एक बन गया है.
अराकान आर्मी रखाइन की ज्यादातर टाउनशिप पर कब्जा कर चुकी है. इस पर मुस्लिम रोहिंग्या जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ दुर्व्यवहार के आरोप भी लगे हैं. जुंटा के रखाइन की नाकेबंदी ने मानवीय संकट को और गहरा कर दिया है. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने बढ़ती भूख और कुपोषण की चेतावनी दी है.
संयुक्त राष्ट्र और अन्य निगरानी संस्थाएं सेना द्वारा कराए जा रहे चुनाव की निंदा कर रही हैं. चीन ने इसका समर्थन करते हुए इसे स्थिरता की दिशा में एक कदम बताया है.
