पूरे राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है. आए दिन कई चौंकाने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं. नासिक के 'फर्जी बाबा' (भोंदू बाबा) अशोक खरात मामले और उसके बाद टीसीएस कंपनी के भीतर कथित धर्मांतरण की घटना पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने कुछ चौंकाने वाली बातें कहीं. उन्होंने कहा, 'मुझे इस बात से बहुत ज्यादा दुख और अफसोस है कि यह सब कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर हो रहा है. जब मैं एक्सिस बैंक में काम कर रही थी, तब भी मेरी आँखों के सामने ऐसे ही मामले हुए थे. हमने व्हिसलब्लोअर की भूमिका निभाई और इसके परिणामस्वरूप, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई. जब भी ऐसी घटनाएं हों तो तुरंत व्हिसलब्लोअर बनना बेहद जरूरी है.'