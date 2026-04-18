ETV Bharat / Videos

कॉर्पोरेट से ‘लव जिहाद’ तक… महिलाओं की सुरक्षा पर अमृता फडणवीस की चेतावनी - AMRUTA FADNAVIS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
कॉर्पोरेट से ‘लव जिहाद’ तक (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 18, 2026 at 5:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पूरे राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है. आए दिन कई चौंकाने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं. नासिक के 'फर्जी बाबा' (भोंदू बाबा) अशोक खरात मामले और उसके बाद टीसीएस कंपनी के भीतर कथित धर्मांतरण की घटना पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने कुछ चौंकाने वाली बातें कहीं. उन्होंने कहा, 'मुझे इस बात से बहुत ज्यादा दुख और अफसोस है कि यह सब कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर हो रहा है. जब मैं एक्सिस बैंक में काम कर रही थी, तब भी मेरी आँखों के सामने ऐसे ही मामले हुए थे. हमने व्हिसलब्लोअर की भूमिका निभाई और इसके परिणामस्वरूप, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई. जब भी ऐसी घटनाएं हों तो तुरंत व्हिसलब्लोअर बनना बेहद जरूरी है.'

पूरे राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है. आए दिन कई चौंकाने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं. नासिक के 'फर्जी बाबा' (भोंदू बाबा) अशोक खरात मामले और उसके बाद टीसीएस कंपनी के भीतर कथित धर्मांतरण की घटना पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने कुछ चौंकाने वाली बातें कहीं. उन्होंने कहा, 'मुझे इस बात से बहुत ज्यादा दुख और अफसोस है कि यह सब कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर हो रहा है. जब मैं एक्सिस बैंक में काम कर रही थी, तब भी मेरी आँखों के सामने ऐसे ही मामले हुए थे. हमने व्हिसलब्लोअर की भूमिका निभाई और इसके परिणामस्वरूप, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई. जब भी ऐसी घटनाएं हों तो तुरंत व्हिसलब्लोअर बनना बेहद जरूरी है.'

For All Latest Updates

TAGGED:

WOMEN SAFETY
MAHARASHTRA NEWS
LOVE JIHAD
CORPORATE CRIME
AMRUTA FADNAVIS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

IPL 2026: Shubman Gill's brilliant innings helps Gujarat Titans beat KKR by 5 wickets

आईपीएल 2026: शुभमन गिल की शानदार पारी, गुजरात टाइटंस ने KKR को 5 विकेट से हराया

April 18, 2026 at 3:57 PM IST
WOMEN RESERVATION BILL

महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरा, NDA का देशव्यापी आंदोलन ऐलान

April 18, 2026 at 3:49 PM IST
महिला आरक्षण पर केंद्र सरकार को बड़ा झटका

महिला आरक्षण पर केंद्र सरकार को बड़ा झटका, लोकसभा में नहीं पारित हो पाया संविधान संशोधन विधेयक

April 17, 2026 at 10:56 PM IST
मुश्किल में राहुल गांधी

दोहरी नागरिकता केस: हाईकोर्ट का राहुल गांधी पर FIR और जांच का आदेश

April 17, 2026 at 10:05 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.