स्वर्ण मंदिर में 'श्री गुरु ग्रंथ साहिब' के पहले प्रकाश पर्व की धूम, रंग-बिरंगे फूलों से सजाया गया दरबार साहिब

पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में शनिवार को 'श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश पर्व' की भारी धूम देखने को मिली. इस खास और पवित्र मौके पर देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचे और गुरु का आशीर्वाद लिया. 400 साल से भी ज्यादा पुरानी इस पावन परंपरा को मनाते हुए पूरे स्वर्ण मंदिर परिसर को रंग-बिरंगे और खूबसूरत फूलों से भव्य रूप में सजाया गया है.

इतिहास के पन्नों में जाएं तो साल 1604 में इसी दिन सिखों के पांचवें गुरु, श्री गुरु अर्जन देव जी ने 'आदि ग्रंथ' को पहली बार दरबार साहिब में पूरे धार्मिक विधि-विधान के साथ स्थापित किया था. शाम के वक्त पारंपरिक देसी घी के दीयों की रोशनी से यह नजारा और भी अलौकिक हो जाता है.