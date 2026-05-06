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पंजाब के अमृतसर में ब्लास्ट: आर्मी कैंप के बाहर धमाका, जांच में जुटीं एजेंसियां - AMRITSAR BLAST

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पंजाब के अमृतसर में ब्लास्ट (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 6, 2026 at 1:50 PM IST

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पंजाब के अमृतसर में स्थित खासा आर्मी कैंप के बाहर देर रात हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं. घटना रात करीब 11 बजे हुई, जिसकी तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए. सूचना मिलते ही पुलिस, सेना, बम निरोधक दस्ता और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई. अधिकारियों के मुताबिक धमाके से कैंप की बाहरी दीवार पर लगे टिन शेड को नुकसान पहुंचा है, हालांकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. पंजाब पुलिस मामले की जांच कर रही है। इससे पहले जालंधर के बीएसएफ चौक पर भी एक स्कूटर ब्लास्ट हुआ था. लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

पंजाब के अमृतसर में स्थित खासा आर्मी कैंप के बाहर देर रात हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं. घटना रात करीब 11 बजे हुई, जिसकी तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए. सूचना मिलते ही पुलिस, सेना, बम निरोधक दस्ता और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई. अधिकारियों के मुताबिक धमाके से कैंप की बाहरी दीवार पर लगे टिन शेड को नुकसान पहुंचा है, हालांकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. पंजाब पुलिस मामले की जांच कर रही है। इससे पहले जालंधर के बीएसएफ चौक पर भी एक स्कूटर ब्लास्ट हुआ था. लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

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