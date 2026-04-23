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NSA खत्म होते ही अमृतपाल सिंह फिर गिरफ्तार, अजनाला हिंसा मामले में पंजाब पुलिस को मिली 2 दिन की रिमांड - AMRITPAL SINGH ARRESTED AGAIN

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अमृतपाल सिंह फिर गिरफ्तार (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 23, 2026 at 9:40 PM IST

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 खालिस्तानी समर्थक और 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख अमृतपाल सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं. असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) की अवधि बुधवार को समाप्त होने के बाद, पंजाब पुलिस ने उसे 2023 के बहुचर्चित अजनाला थाना हिंसा मामले में औपचारिक रूप से फिर से गिरफ्तार कर लिया. गुरुवार को अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने अमृतपाल को अजनाला के कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया. पुलिस ने गहन पूछताछ के लिए 15 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने दलीलें सुनने के बाद केवल दो दिनों की पुलिस हिरासत मंजूर की. सुरक्षा कारणों और इंटेलिजेंस इनपुट को देखते हुए, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अनुमति दी है कि अमृतपाल को पंजाब लाने के बजाय डिब्रूगढ़ जेल में ही रखा जाए. सभी कानूनी कार्यवाही वर्चुअल माध्यम से ही पूरी की जाए.

 खालिस्तानी समर्थक और 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख अमृतपाल सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं. असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) की अवधि बुधवार को समाप्त होने के बाद, पंजाब पुलिस ने उसे 2023 के बहुचर्चित अजनाला थाना हिंसा मामले में औपचारिक रूप से फिर से गिरफ्तार कर लिया. गुरुवार को अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने अमृतपाल को अजनाला के कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया. पुलिस ने गहन पूछताछ के लिए 15 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने दलीलें सुनने के बाद केवल दो दिनों की पुलिस हिरासत मंजूर की. सुरक्षा कारणों और इंटेलिजेंस इनपुट को देखते हुए, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अनुमति दी है कि अमृतपाल को पंजाब लाने के बजाय डिब्रूगढ़ जेल में ही रखा जाए. सभी कानूनी कार्यवाही वर्चुअल माध्यम से ही पूरी की जाए.

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