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कबाड़ से बना डाले राफेल जैसे फाइटर जेट… सहारनपुर के अमरीक का कमाल - AMRIK SINGH

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कबाड़ से बना डाले राफेल जैसे फाइटर जेट (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 14, 2026 at 7:30 PM IST

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उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गंगोह निवासी अमरीक सिंह अपने अनोखे हुनर से चर्चा में हैं. आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने कबाड़ के सामान से राफेल, मिग-29, एफ-22 जैसे लड़ाकू विमानों के शानदार मॉडल तैयार किए हैं. प्लास्टिक बोतल, थर्मोकोल, पुराने डिब्बों और मिट्टी जैसी बेकार चीजों से बने ये रिमोट कंट्रोल विमान युवाओं को एरोमॉडलिंग की ओर प्रेरित कर रहे हैं. अमरीक दिन में सरकारी स्कूलों में पेंटिंग का काम करते हैं और खाली समय में विमान मॉडल बनाते हैं. उन्होंने बताया कि ए. पी. जे. अब्दुल कलाम से प्रेरित होकर उन्होंने यह सफर शुरू किया. परिवार ने भी अब उनके जुनून को समर्थन देना शुरू कर दिया है. अमरीक की कहानी सीमित संसाधनों में बड़े सपने देखने की प्रेरणा देती है.

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गंगोह निवासी अमरीक सिंह अपने अनोखे हुनर से चर्चा में हैं. आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने कबाड़ के सामान से राफेल, मिग-29, एफ-22 जैसे लड़ाकू विमानों के शानदार मॉडल तैयार किए हैं. प्लास्टिक बोतल, थर्मोकोल, पुराने डिब्बों और मिट्टी जैसी बेकार चीजों से बने ये रिमोट कंट्रोल विमान युवाओं को एरोमॉडलिंग की ओर प्रेरित कर रहे हैं. अमरीक दिन में सरकारी स्कूलों में पेंटिंग का काम करते हैं और खाली समय में विमान मॉडल बनाते हैं. उन्होंने बताया कि ए. पी. जे. अब्दुल कलाम से प्रेरित होकर उन्होंने यह सफर शुरू किया. परिवार ने भी अब उनके जुनून को समर्थन देना शुरू कर दिया है. अमरीक की कहानी सीमित संसाधनों में बड़े सपने देखने की प्रेरणा देती है.

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