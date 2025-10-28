पंजाब के लुधियाना के अमरीक सिंह ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉड में दर्ज कराया है. इन्होंने कान से 84.5 किलोग्राम वजन 14 सेकेंड तक उठाकर ये उपलब्धि हासिल की है.अमरीक ने बताया कि 2018 में रायपुर फोर्ट में खेल देखने गया था और वहाँ मैंने खिलाड़ियों को कानों से वज़न उठाते देखा... इसके बाद मेरे मन में आया कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ.

शुरूआत के दिनों में अमरीक को जब कान से वजन उठाते लोग देखते तो उनका मजाक उड़ाते थे.लेकिन अमरीक ने हार नहीं मानी और आज उन्हें ये सफलता मिली है.वहीं अमरीक की सफलता से परिवार वाले खुश हैं.

अमरीक सिंह की सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत और लगन के साथ अच्छी डाइट है.वो ज्यादा से ज्यादा देसी घी खाते हैं.अभ्यास के लिए सुबह जल्दी उठते हैं. वहीं वो पंजाब के युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह देते हैं. उनका अगला लक्ष्य कान से ट्रक खींचना है. हालांकि उनकी ट्रेन खींचने की भी इच्छा थी.लेकिन इसके लिए रेलवे से परमिशन नहीं मिली.