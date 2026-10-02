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महाराष्ट्र के अमरावती में समृद्धि हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से 5 श्रद्धालुओं की मौत, 20 घायल

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TRUCK COLLIDES WITH PICKUP VAN AMRAVAT (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 2, 2026 at 7:54 PM IST

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महाराष्ट्र के अमरावती जिले में समृद्धि महामार्ग पर शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां तेज रफ्तार ट्रक ने आगे चल रही एक पिकअप वैन को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 20 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, पिकअप वैन में सवार श्रद्धालु माता दुर्गा की प्रतिमा लेकर जा रहे थे। पिकअप की रफ्तार धीमी होने और पीछे ट्रॉली लगे होने के कारण ट्रक ड्राइवर का अंदाजा चूक गया, जिससे यह टक्कर हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रॉली पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, जबकि सभी घायलों को इलाज के लिए वर्धा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

महाराष्ट्र के अमरावती जिले में समृद्धि महामार्ग पर शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां तेज रफ्तार ट्रक ने आगे चल रही एक पिकअप वैन को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 20 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, पिकअप वैन में सवार श्रद्धालु माता दुर्गा की प्रतिमा लेकर जा रहे थे। पिकअप की रफ्तार धीमी होने और पीछे ट्रॉली लगे होने के कारण ट्रक ड्राइवर का अंदाजा चूक गया, जिससे यह टक्कर हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रॉली पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, जबकि सभी घायलों को इलाज के लिए वर्धा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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